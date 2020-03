Na przejściach granicznych z Niemcami i Czechami nadal długo się czeka

Skrócił się czas oczekiwania na wjazd do Polski na przejściu niemiecko-polskim w Jędrzychowicach, a na przejściu czesko-polskim w Kudowie ruch odbywa się na bieżąco – podały służby graniczne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobligował wojewodów z regionów przygranicznych do zorganizowania pomocy dla osób oczekujących na przekroczenie granicy. W rejon punktów kontroli granicznej dostarczane są prowiant i woda – przekazał wydział prasowy MSWiA.

Rzeczniczka prasowa Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Joanna Konieczniak poinformowała o aktualnej sytuacji na przejściach granicznych z Czechami i Niemcami.



Na wjazd z Czech do Polski w Kudowie-Słone rano trzeba było czekać cztery, pięć godzin, ale teraz już ruch odbywa się na bieżąco – podobnie jak na przejściu w Lubawce. Jednak dłużej o dwie godziny, bo aż osiem godzin trzeba stać w kolejce na granicy Harachov-Jakuszyce.



Wciąż najgorsza jest sytuacja na przejściu w Jędrzychowicach, gdzie w środę rano czas oczekiwania wynosił 30 godzin. Obecnie jest to 20 godzin. Służby zaapelowały do kierowców stojących w kolejce, by utworzyli korytarz życia, ponieważ pracownicy niemieckiego Czerwonego Krzyża próbują dotrzeć do oczekujących z wodą i prowiantem od strony niemieckiej.



W poniedziałek otwarto dla ruchu kołowego też przejście w Zgorzelcu, jednak w środę po południu tam czas oczekiwania wynosił już 15 godzin.

W niedzielę o północy wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Wjechać mogą wyłącznie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego SG.

Wracający do kraju Polacy muszą poddać się kwarantannie. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim oraz kierowcy transportu kołowego - np. autobusów i busów. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę.



Jak poinformowało w komunikacie MSWiA, minister Mariusz Kamiński zobligował wojewodów z regionów przygranicznych do zorganizowania pomocy dla osób oczekujących na przekroczenie granicy.



„W rejon punktów kontroli granicznej dostarczane są prowiant i woda. W zależności od województwa w rozdawanie produktów zaangażowana jest Straż Graniczna, Policja, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rozstawiane są również przenośne toalety” – zaznaczono.



W komunikacie przekazano, że prowadzona jest również współpraca ze stroną niemiecką, aby usprawnić dostarczanie prowiantu i wody podróżnym. „Z inicjatywy wojewody dolnośląskiego w pomoc podróżnym włączył się również powiat Görlitz” – wskazano.



„Już wczoraj podróżnym oczekującym na wjazd do Polski przed Jędrzychowicami i Świeckiem pracownicy Orlen Deutschland na prośbę MSWiA rozdawali kanapki, wodę, napoje energetyczne i batony. Natomiast dziś w akcję pomocy włączyły się stacje Orlenu zlokalizowane po stronie polskiej, które w miarę możliwości również przekazują żywność i napoje” – dodano.



We wtorek wieczorem MSWiA podjęła decyzję o otwarciu kolejnych przejść granicznych i zmianie charakteru kilku już działających. Granicę z Czechami podróżni mogą przekroczyć trzema nowymi przejściami, natomiast na granicy z Litwą otwarto dodatkowe przejście w Ogrodnikach. Z kolei na granicy z Niemcami na czterech przejściach drogowych rozszerzony został zakres ruchu.