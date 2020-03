Edukacja w domowym zaciszu. TVP rusza z wirtualnym pasmem dla uczniów

Bezpłatne i wartościowe materiały uzupełniające domową edukację – to najnowsza propozycja Telewizji Polskiej, która we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchamia pierwszy wirtualny kanał edukacyjny. Nowe pasmo powstało z myślą o uczniach, którzy z powodu zagrożenia epidemicznego i wprowadzonych restrykcji ostatnie i najbliższe dni spędzają w domach. Wirtualny kanał to przede wszystkim wyraz troski o rodziny, a w szczególności najmłodszych – podkreśla Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE O KORONAWIRUSIE



Na stronie vod.tvp.pl już od czwartku wszyscy uczniowie w godzinach 9-13 znajdą czterogodzinny program, pomocny w uzupełnieniu domowej edukacji. Zawarte w nim będą materiały nie tylko dla uczniów szkół podstawowych i liceów, ale także wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w fascynującej podróży po wybranych instytucjach nauki.



Na początek Telewizja Polska zaprasza do wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Wkrótce widzowie przeniosą się za pośrednictwem TVP także do Centrum Nauki Kopernik.



– W tej wyjątkowej chwili myślimy przede wszystkim o rodzinach, szczególnie dzieciach – zaznacza Mateusz Matyszkowicz, członek Zarządu Telewizji Polskiej.





– Jesteśmy z naszymi widzami w każdej sytuacji i w pełnym wymiarze, dlatego za pośrednictwem pasma online oferujemy młodym widzom treści, które wzbogacają ich wiedzę i edukację w nowych, wymagających warunkach – dodaje.

Zdaniem Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, nowy wirtualny kanał stanowi potrzebne narzędzie edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.



– Wiemy, że najbliższy czas będzie wymagający dla wszystkich, dlatego chcemy spożytkować go w sposób wartościowy – wyjaśnia Jan Ołdakowski. Jak dodaje, nasza oferta może być uzupełnieniem edukacji szkolnej, a także dostarcza dodatkowe możliwości, by pogłębić wiedzę i rozwinąć zainteresowania.



W ramach nowego pasma edukatorzy z Muzeum Powstania Warszawskiego barwnie i wyczerpująco opowiedzą uczniom o wybranych zagadnieniach historii. Wyjaśnią widzom m.in. co robiły dzieci w powstaniu, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchamy o pomocy lotniczej w czasie Powstania – o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizujemy mapy lotnicze.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP

Chętni będą mogli wejść online do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, a także dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Dzieci posłuchają opowieści o grze planszowej „Hodowla zwierzątek”, której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także dowiedzą się, jak to możliwe, że w Warszawie w owym czasie działał teatrzyk kukiełkowy.Wirtualne pasmo edukacyjne codziennie w godzinach 9-13 na stronie vod.tvp.pl Partnerami projektu są