Opozycja chce przesunięcia wyborów. Senator PSL: Wypowiedzi dyktowane sondażami

W ostatnich sondażach poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Andrzeja Dudy rośnie. Czy apele polityków opozycji o przesunięcie wyborów prezydenckich są z tym związane? – Na pewno te wypowiedzi przedstawicieli partii politycznych są podyktowane sondażami. Wybory prezydenckie będą przesunięte, ponieważ nie ma technicznej możliwości przeprowadzenia ich w uzgodnionym terminie – powiedział portalowi tvp.info senator PSL Jan Filip Libicki.

Sondaż prezydencki. Wyraźny spadek poparcia Kidawy-Błońskiej Z sondażu pracowni Estymator dla dorzeczy.pl wynika, że największe szanse na wygraną miałby obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda. Z kolei... zobacz więcej

– To oczywiste, że te wybory nie tylko powinny być przesunięte, ale będą przesunięte. Jak miałaby wyglądać na przykład rekrutacja członków komisji wyborczych czy ich szkolenie? Przecież przy okazji każdych wyborów odbywa się szkolenie członków komisji wyborczych. Namawiamy ludzi do pozostania w domu i ograniczenia kontaktu. To oczywista sprzeczność. Niezależnie od tego, co która partia deklaruje, dla mnie jest oczywiste, że wyborów nie da się przeprowadzić w planowanym terminie – dodał Libicki.



Czy wybory powinny być przełożone i czy takie głosy nie wynikają z niekorzystnych dla opozycji sondaży?



– Powinny być przełożone, ale my jesteśmy przygotowani na każdy wariant, czy to planowany termin, czy w późniejszy. Jesteśmy gotowi, żeby w tych trudnych warunkach kampanię prowadzić. Pewnie będzie wtedy jej więcej w mediach społecznościowych, a w sposób oczywisty z ograniczonymi kontaktami osobistymi. Takie głosy wynikają przede wszystkim z sytuacji, w której Polska się znalazła. Nie ma możliwości prowadzenia normalnej kampanii wyborczej – odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.



Do 10 maja zostały niemal dwa miesiące. Czy dyskusja o zmianie terminu wyborów nie jest przedwczesna?



– Opozycja widząc, że nie ma szans w starciu z prezydentem Andrzejem Dudą wymyśliła sobie, żeby przenieść wybory na jesień. Są określone przepisy, jeżeli chodzi o stan nadzwyczajny. Na dzień dzisiejszy nie ma do tego przesłanek. Tonący brzydko się więc chwyta – mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.

– Musimy się przede wszystkim zastanowić jak pomóc mieszkańcom naszego kraju w trudnej sytuacji. Wybory prezydenckie są absolutnie drugorzędną sprawą. Zobaczymy, jak ta epidemia będzie się rozwijać. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja za tydzień, dwa tygodnie i wtedy można podejmować decyzje – tłumaczył poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.



– To nie chodzi o przesunięcie samo z siebie. Dzisiaj mamy stan nadzwyczajny. Państwo działa jak de facto w stanie nadzwyczajnym, mamy ograniczenie praw obywatelskich. Sam minister zdrowia mówi, że szczyt zachorowań ma przypaść w połowie kwietnia. Przecież ta epidemia nie zostanie zakończona do końca maja. Rząd będzie posyłał ludzi do wyborów 10 maja, żeby ich wszystkich znowu zarazić? Przecież to nieodpowiedzialne. Państwo nie funkcjonuje normalnie, kandydaci nie mogą rozmawiać z obywatelami, z wyjątkiem prezydenta Dudy, który wykorzystuje sytuację i prowadzi cały czas kampanię wyborczą – tłumaczył poseł KO Mirosław Suchoń.



– Oni się tego przesunięcia wyborów uczepili jak pijany płotu. Uważają, że to jest jedyna szansa wygrania wyborów, bo widzą, że tendencje sondażowe są dla nich fatalne. Prezydentowi rośnie, PiS-owi rośnie i to jest powód. Do ewentualnych wyborów zostały dwa miesiące. Jakiekolwiek decyzje w tej sprawie byłyby dzisiaj kontrowersyjne. Ponadto konstytucja, na którą tak często się powołują, bardzo wyraźnie określa, kiedy wybory mogą być przełożone. Takiej sytuacji w tej chwili nie ma – argumentował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.



– Na dzisiaj nie ma potrzeby wprowadzenia stanu wyjątkowego, który wiąże się z bardzo dużymi ograniczeniami swobód obywatelskich, ale też działalności stowarzyszeń i partii politycznych. We Francji odbyły się niedawno wybory samorządowe i jakoś nie słyszałem krzyków i protestów naszej opozycji. Apele opozycji wynikają ze słabości i obawy, że mogą przegrać. Prezydent i rząd działają w sposób prawidłowy i politycy opozycji boją się przegranej – mówił poseł PiS Kazimierz Smoliński.



W ostatnim sondażu CBOS PiS miał 49 proc. poparcia (w poprzednim badaniu 44 proc.), a Koalicja Obywatelska 21 proc. (poprzednio 24 proc.). Z sondażu Kantar wynika natomiast, że już w I turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę chce głosować 43 proc. Polaków. Małgorzata Kidawa-Błońska może liczyć na 22 proc. poparcia. Z sondażu Social Changes dla portalu wpolityce.pl wynika natomiast, że w ewentualnej II turze urzędujący prezydent pokonałby kandydatkę PO zdobywając 56 proc. głosów. W sondażu Estymator dla dorzeczy.pl prezydent Duda ma 46,4 proc. poparcia, a wicemarszałek Kidawa-Błońska 20,4 proc.