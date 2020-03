Prezes NBP: Kryzys będzie głęboki, ale damy sobie radę

– Kryzys jest bardzo mocny, będzie chyba głęboki, ale damy sobie radę, państwo jest do tego dobrze przygotowane – zapewnił na konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. – Pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości ok. 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia – mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przedstawił filary pakietu antykryzysowego dla gospodarki w związku z epidemią koronawirusa.



Wśród najważniejszych elementów pakietu dla przedsiębiorców prezes NBP wymienił obniżenie stóp procentowych, zasilenie banków w płynność w operacjach repo oraz zakup polskich obligacji przez NBP.



– Ten zakup obligacji będzie się bardzo silnie rozwijał na pewno w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach. Zasilanie repo też będzie się na pewno bardzo rozwijać – mówił Glapiński.



– To jest właściwie standard wszystkich banków centralnych – to, co zrobiliśmy. Tym razem się nie różnimy od innych banków centralnych, bo zwykle nasze działania były trochę inne, bo cały czas mieliśmy i mamy z resztą dodatnie stopy procentowe. Inne banki centralne są na zerowych stopach, praktycznie czasami na ujemnych - nie mają tego podstawowego mechanizmu, który my wykorzystaliśmy i obniżyliśmy – dodał.

Prezes NBP poinformował, że aukcja zakupu obligacji planowana jest na czwartek.– Jeżeli coś nie będzie działać, to będziemy robić różnego rodzaju poprawki. NBP, zachowując swoją suwerenność, niezależność, niepodległość, działając w ramach prawa, które jest ustanowione dla banków centralnych, współdziała w pełni oczywiście z rządem w realizacji tego wielkiego zadania, jakim jest powstrzymanie gospodarczych finansowych skutków kryzysu – mówił.

– Ten kryzys jest rzeczywiście bardzo mocny, będzie chyba głęboki, bo na razie jest jaki jest, ale bez przesady. Chciałbym powtórzyć to, co mówił premier – damy sobie radę, państwo jest do tego dobrze przekonane – dodał.



Glapiński zapewniał, że NBP był przygotowany na kryzys. – Ten kryzys nie jest katastroficzny ,jak wojna czy inne szczególne katastroficzne przyrodnicze zjawiska. To jest poważny kryzys i wszyscy stajemy do gotowości, boimy się tylko, czy sami nie zachorujemy – mówił.



Jak powiedział Glapiński, wszystkie instytucje finansowe były przygotowane na różnego rodzaju kryzysy. – Nie spodziewaliśmy się akurat takiego szczególnego, ale jest to kryzys, do którego jako państwo jesteśmy doskonale przygotowani. Wszystkie instytucje państwowe wiedzą, co mają robić – podkreślił.



Dodał, że pakiet, który przygotował rząd, jest absolutnie bezprecedensowy. – To jest niesamowicie silne uderzenie antykryzysowe na skalę europejską i światową (...). To są ogromne sumy, ogromny wysiłek, bezprecedensowe działanie – powiedział.



Zaznaczył, że Narodowy Bank Polski jest przygotowany na różnego rodzaju kryzysy. – Po kryzysie 2008 r. wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi, i mówiliśmy zawsze, że on będzie innego charakteru i przyjdzie z innego miejsca. Co prawda spodziewaliśmy się, że on przyjdzie też z zewnątrz systemu finansowego, tylko z innego miejsca. Przyszedł ze strony zupełnie innej (...) Na razie nie ma powodu do niepokoju – podkreślił Glapiński.

– Jeśli chodzi o system bankowy to jest on dobrze zaopatrzony w kapitał, bezpieczny, nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Jeśli chodzi o bank centralny, to jest silny bank, potężny bank, nawet jak na nasze możliwości – zapewnił prezes NBP.



Glapiński zapewniał, że Polska ma wyjątkowo silny system bankowy, zaopatrzony w kapitał dzięki stworzeniu wcześniej odpowiednich regulacji.



– Banki trochę narzekały, że muszą aż takie budować bufory, ale mają je, jak przychodzi teraz czas. My to jeszcze podlejemy płynnością, damy większe możliwości – mówił prezes NBP.



Zaznaczył jednak, że mogą wystąpić niedogodności dla pewnych grup pracowniczych, wiekowych, w zależności od tego, jakie mają umowy w pracy. – Żadne kredyty, żadne wypłaty nie są zagrożone - to jeszcze raz stanowczo podkreślam, mając za sobą autorytet całego NBP – dodał Glapiński.



Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonywała, że w ramach tego pakietu m.in. pracownicy samozatrudnieni lub na umowie zlecenie mogą liczyć na wypłatę „świadczenia gwarantowanego z ZUS w wysokości około 2 tys. zł, czyli nie mniej niż 80 proc. minimalnego wynagrodzenia bez względu na to, czy to jest umowa zlecenie, czy o dzieło”. Dodała, że to jest „bezprecedensowy ruch, jaki nigdy nie został wykonany”.

Rząd zakłada, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób, a koszt dla Funduszu Pracy wyniesie około 9 mld zł – wskazała minister. Dodatkowo – jak powiedziała szefowa MR – „jeśli osoby te przy swoich umowach opłacały składki na świadczenie zdrowotne, wówczas skorzystają - jeśli zajmują się dziećmi – z zasiłku opiekuńczego, który wypłacamy dzisiaj rodzicom opiekującym się dziećmi, które nie mogą iść do szkoły”.



Emilewicz przekonywała, że w ramach przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego pakietu m.in. rząd pomoże małym restauratorom. – Oferujemy im pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, które będą wypłacane z Funduszu Pracy – poinformowała.



– To będzie pożyczka dla tych, którzy zatrudniają nie więcej niż dziewięcioro pracowników. Taka firma może liczyć na taką pożyczkę i ona będzie bezzwrotna, jeśli ta firma nie zdecyduje się na zwolnienie swoich pracowników przez najbliższe sześć miesięcy – podkreśliła minister. Dodała, że jeśli firma będzie zmuszona zwalniać pracowników, to pożyczkę będzie musiała zwrócić.



– Taka mała firma będzie mogła również liczyć na odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na wszystkie podatki. Za te odroczenia nie będzie naliczana żadna opłata prolongacyjna – poinformowała Jadwiga Emilewicz.



– Dodatkowo, jeśli mała restauracja zaciągnęła kredyt obrotowy, który właśnie jej wygasa, to będzie mogła na skutek zmian legislacyjnych wznowić ten kredyt niemal automatycznie – powiedziała. Wyjaśniła, że „banki dostaną tytuł prawny – tu zmieniamy prawo bankowe do tego, aby nie badać zdolności kredytowej takiego przedsiębiorcy, który dzisiaj znalazł się w kłopotach”.

Podkreśliła również, że ZUS obecnie wstrzymał szereg kontroli rutynowych. Podając za przykład dużą „podpoznańską palarnię kawy”, Emilewicz zapewniła, że w przypadkach takich firm „państwo bierze na siebie finansowanie tzw. Postojowego”.



– Mówimy tutaj o sytuacji, w której obniżony zostaje czas pracy pracowników do połowy wymiaru, czyli kiedy pracodawca oferuje pół etatu swoim pracownikom. Wynagrodzenie wówczas nie będzie niższe niż płaca minimalna. I Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie pokrywał połowę tej kwoty – wyjaśniła.



– Jednocześnie dla takiej firmy rozszerzamy program gwarancji de minimis w Banku Gospodarstwa Krajowego – zadeklarowała szefowa MR. – To ten instrument, o którym wspomniał pan premier, który w ubiegłym tygodniu wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską. To jest instrument znany wszystkim małym i średnich firmom w Polsce. Jest znany także bankom, ponieważ to banki dystrybuują te tanie pożyczki, na bardzo obniżonych warunkach wejścia – mówiła. Według Emilewicz, dzięki tym zmianom będzie możliwość uzyskania kredytu do 3,5 mln zł, a gwarancja, którą obejmie Bank Gospodarstwa Krajowego, będzie wynosiła 80 proc. tej kwoty. – Mając nadzieję na niezwykłe uwolnienie płynności finansowej w bankach komercyjnych, za sprawą decyzji instytucji nadzoru rynku finansowego, te środki powinny trafić bardzo szybko do państwa, na rynek – zapewniła.



Minister dodała, że „większa firma będzie mogła sięgnąć również do Polskiego Funduszu Rozwoju, który uruchamia dodatkowe środki na dokapitalizowanie firm, które na normalnych warunkach rynkowych nie mogłyby na to liczyć”.



– Wspólnie z Agencją Rozwoju przemysłu przygotowaliśmy nowy instrument służący refinansowaniu umów leasingowych. Ten instrument wart będzie 1,7 mld zł – powiedziała Emilewicz. – Chcemy być gotowi do refinansowania już za dwa tygodnie – dodała.



– W związku z trudną sytuacją na rynku przewozów szacuje się, że ok. 25-30 procent firm może utracić zdolność do obsługi rat leasingowych. Mamy dzisiaj w Polsce we flocie transportowej ok. 278 tys. leasingowanych pojazdów, przede wszystkim przez mikro- i małe firmy – mówiła.



Poinformowała, że ARP buduje obecnie system informatyczny, który pozwoli obsłużyć program refinansowania. Przypomniała, że większość firm transportowych w UE to przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.