PKN Orlen przekazuje żywność i napoje oczekującym na granicy niemiecko-polskiej

PKN Orlen rozpoczął akcję przekazywania żywności i napojów osobom oczekującym na granicy niemiecko-polskiej. Akcję wsparcia prowadzi działająca na terenie Niemiec, spółka zależna Orlen Deutschland – poinformował płocki koncern.

– W trudnych czasach musimy sobie pomagać, dlatego wspieramy Polaków czekających na wjazd do kraju, na granicy z Niemcami. Wydawanie żywności i napojów rozpoczęliśmy już dziś w nocy. Akcję prowadzimy wspólnie z Orlen Deutschland, przy wsparciu polskiego rządu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.



Jak podkreślił PKN Orlen, akcja przekazywania żywności i napojów osobom oczekującym na granicy niemiecko-polskiej „prowadzona jest w koordynacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych”. Koncern wspomniał jednocześnie, że wsparcie Polaków na granicy z Niemcami to jeden ze sposobów jego zaangażowania w ograniczenie epidemii koronawirusa.



PKN Orlen przypomniał, że w zakładzie jego spółki zależnej Orlen Oil w Jedliczu trwa produkcja płynu do dezynfekcji rąk „w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego kraju”. Zaznaczył przy tym, iż „do działań zwalczających koronawirusa włączyła się także Fundacja Orlen, która przeznaczy na ten cel 6 mln zł”.



– Jednocześnie na stacjach Orlen pojawiła się niższa, korzystna oferta cenowa, która jest efektem taniejącej ropy naftowej, ale też działań optymalizujących koszty produkcji – oświadczył płocki koncern. Zwrócił uwagę, że „na niskich cenach paliw skorzystają osoby, które muszą poruszać się autem, w tym wojsko, policja, straż pożarna i lekarze, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w Polsce”.





