Sienkiewicz krytykuje prezydenta. „Pokazujemy, że państwo nie jest teoretyczne”

Poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz zaatakował na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudę za to, że w czasie pandemii jeździ po Polsce. Kazimierz Smoliński z PiS-u skomentował wypowiedź ministra spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL parafrazą jego własnej wypowiedzi. – Powinien się wstydzić tego, co mówi. My pokazujemy właśnie, że państwo nie jest teoretyczne, tylko potrafi działać. Pamiętamy działania z 2009 roku, kiedy była świńska grypa i rząd wtedy umył ręce, nie wprowadził szczepionek, a zmarło ponad 100 osób – powiedział poseł portalowi tvp.info.

O tym, że „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie” Bartłomiej Sienkiewicz, ówczesny szef MSW w rządzie Donalda Tuska mówił na ujawnionym w 2014 roku nagraniu z restauracji „Sowa i przyjaciele”. W kontekście Polskich Inwestycji Rozwojowych, które miały być odpowiedzią rządu PO-PSL na kryzys gospodarczy Sienkiewicz posłużył się sformułowaniem „Ch**, du** i kamieni kupa”.



– Czyli ktoś kto nie ma nic do powiedzenia będzie udawał, że ma, zwiększając ryzyko zarażeń. A wszystko po to by prowadzić kampanię przy wzroście zarażonych i oczekiwanym wzroście zgonów. I to ma być prezydent Polaków? – tak Sienkiewicz zaatakował zaatakował na Twitterze głowę państwa. Były szef MSW w rządzie Tuska skrytykował też Jarosława Kaczyńskiego za to, że zniknął z przestrzeni publicznej i określił go „tchórzem”.



– Im opozycja bardziej biadoli i się wścieka, tym bardziej poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy oraz Prawa i Sprawiedliwości rośnie. Dostrzegają to politycy opozycji i pewnie krew ich zalewa. Spodziewam się jeszcze ostrzejszych ataków, większego chamstwa i zdziczenia. Polacy chcą, żeby politycy walczyli z koronawirusem, a opozycja walczy z rządem. Jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz przejdzie to historii, to nie jako krytyk rządu PiS i prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tylko szczery do bólu krytyk państwa z czasów, kiedy był w nim jednym z najważniejszych ludzi. Autor słynnego powiedzenia „Ch**, du** i kamieni kupa” – stwierdził eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

– Prezydent Duda mówiący na konferencji, żeby zachowywać się w sposób odpowiedzialny brzmi bardzo niewiarygodnie, bo sam się zachowuje nieodpowiedzialnie. Każda wizyta prezydenta to zaangażowanie dziesiątek osób, a z tych wizyt nic nie wynika. To nie są kompetencje prezydenta, tylko rządu. Akcja prezydenta ma związek z kalendarzem wyborczym. W oczywisty sposób wykorzystuje swoją pozycję, żeby prowadzić kampanię wyborczą – mówił poseł KO Zbigniew Konwiński.

– Jak jest kryzys, to prezes się chowa. To jest jego naturalna reakcja. Wyjdzie później i powie, że zbawił świat. Rozumiem rolę pana prezydenta dotyczącą współpracy przy przygotowaniu różnych rozwiązań, ale nie rozumiem, dlaczego takimi gospodarskimi wizytacjami, które mają charakter kampanii wyborczej naraża tak wiele osób na niebezpieczeństwo. Ostatnią wizytę w Jedliczu przygotowywało pewnie kilkadziesiąt osób – mówił poseł KO Mirosław Suchoń.



Przypomnieliśmy, że w maju 2009 roku panowała epidemia świńskiej grypy. Na dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz odwiedziła w izolatce pierwszą polską pacjentkę hospitalizowaną w związku z tą chorobą. Choć 58-letnia kobieta była już wówczas zdrowa, to Kopacz założyła wtedy odzież ochronną i maseczkę.



– Ewa Kopacz była członkiem rządu, a rząd na bieżąco podejmuje decyzje. Tak jak obecny minister zdrowia, który po powrocie z Włoch akurat sprawdza się w tych działaniach. Prezydent nie ma jednak kompetencji do bieżącej kontroli funkcjonowania państwa – tłumaczył Suchoń.



Wówczas politycy PO chwalili minister Kopacz, dzisiaj krytykują prezydenta Dudę. Czy mamy do czynienia z brakiem konsekwencji w Koalicji Obywatelskiej? – Tak. Z tego musimy wyciągać wnioski. Tamtej epidemii nie możemy jednak porównywać z tym, czym mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj w Chinach ta epidemia w ogóle wygasa, a Europa jest głównym miejscem, gdzie się szerzy – stwierdził poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.

Czy KO słusznie krytykuje wizyty prezydenta i nieobecność prezesa PiS? – Aktywność w sprawie koronawirusa powinni wykazywać ci, którzy mają realną możliwość podejmowania decyzji. Mają ją premier, minister zdrowia, czy Główny Inspektor Sanitarny. Pan prezydent nie ma możliwości realnego podejmowania decyzji, dlatego te wizyty można uznać za prowadzenie kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński jest liderem partii, podejmującym najważniejsze decyzje polityczne. Tutaj nie mamy decyzji politycznych, tylko organizacyjne, dlatego brak aktywności prezesa Kaczyńskiego mnie tu nie dziwi – odpowiedział senator PSL Jan Filip Libicki.



– Nikt od nas nie wytyka błędów Platformie Obywatelskiej, kiedy w Polsce szalała świńska grypa, a minister zdrowia Ewa Kopacz mówiła: „Cieszcie się państwo wiosną, nic się nie dzieje”. To pokazuje pewną klasę, którą nas dzieli. Głosy jak pana Sienkiewicza świadczą o bezsilności opozycji. W czasie świńskiej grypy nie robiono nic, tylko Ewa Kopacz pozowała do zdjęć. Tutaj mamy zorganizowane działania, chociażby ministra zdrowia – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.



Politycy PiS-u twierdzą, że prezydent Duda w przeciwieństwie do poprzednika nie zamyka się „pod żyrandolem”, tylko chce osobiście sprawdzać jak przygotowane do epidemii są m.in. poszczególne szpitale. Zdaniem posła Mosińskiego to w czasie rządów PO-PSL takie wizyty organizowano „na pokaz”.