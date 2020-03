Atak koronawirusa na Eurowizję. Jest decyzja w sprawie konkursu w Rotterdamie

Europejska Unia Nadawców (EBU) zdecydowała się odwołać Konkurs Piosenki Eurowizji z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tegoroczna edycja miała odbyć się w maju w Rotterdamie. W ciągu ostatnich kilku tygodni organizatorzy rozważali różne możliwości – poinformował Jon Ola Sand, inspektor wykonawczy Konkursu Piosenki Eurowizji.

– Z głębokim żalem musimy ogłosić odwołanie Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie. W ciągu kilku minionych tygodni analizowaliśmy różne alternatywne rozwiązania, aby konkurs mógł się odbyć – powiedział w środę Jon Ola Sand.



– Niemniej jednak, niepewność spowodowana przez rozprzestrzenianie się COVID-19 wzdłuż Europy oraz restrykcje nałożone przez rządy państw uczestników i władze holenderskie skłoniła Europejską Unię Nadawców do podjęcia trudnej decyzji – wyjaśniał inspektor wykonawczy konkursu.



Dodał, że „to niemożliwe, aby kontynuować organizację wydarzenia na żywo, tak jak zaplanowano”.



– Jesteśmy dumni, że Konkurs Piosenki Eurowizji jednoczył publiczność nieprzerwanie od 64 lat. Tak jak milionom fanów na całym świecie, jest nam ogromnie przykro, że nie odbędzie się on w maju – powiedział Jon Ola Sand.



Dodał, że organizatorzy pracują „nad konsekwencjami tej bezprecedensowej decyzji i cierpliwie czekają na dalsze informacje w nadchodzących dniach i tygodniach”.



Informacja o anulowaniu Konkursu Piosenki Eurowizji została również opublikowana na Twitterze. Organizatorzy podali oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF