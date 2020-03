„Rozwiązania rządu pozwolą obniżyć firmom koszty osobowe bez zwalniania pracowników”

Premier Mateusz Morawiecki poinformował o rządowym pakiecie antykryzysowym, przygotowanym dla ochrony przedsiębiorców i pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce. O komentarz do tych rozwiązań poprosiliśmy specjalistów od ekonomii.

Jak zapowiedział szef rządu, szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego wynosi ok. 212 mld zł. Morawiecki poinformował, że jedna z części pakietu skierowana jest do przedsiębiorców i zakłada m.in. gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego. Wprowadzone rozwiązania mają także zabezpieczyć pracowników.



– Mówimy o bardzo znaczącym pakiecie osłonowym dla gospodarki. Co do takich konkretnych rozwiązań, to zwróciłbym uwagę, że dla firm, które mają problemy w tej chwili – spadek przychodów, problemy finansowe – państwo ma możliwość pokrycia 40 proc. wynagrodzenia pracowników – powiedział portalowi tvp.info Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.



– Dzięki tym rozwiązaniom firmy mogą obniżyć swoje koszty osobowe, co ważne, bez zwalniania pracowników, o blisko 60-75 proc. – dodał.



Ekonomista ocenił, że jest to największy pakiet antykryzysowy, jaki był dotąd wprowadzany w Polsce. – Zasadniczym celem tego pakietu jest ochrona miejsc pracy i dochodów pracowników – zaznaczył. W opinii Pawła Borysa pakiet ten „powinien być w tym bardzo trudnym czasie wydatnym wsparciem dla firm i pracowników”.



Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zwrócił uwagę, że taki pakiet nigdy nie będzie pełny. – Mamy świadomość tego, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacja gospodarcza i społeczna w naszym kraju zmieniła się diametralnie. Są to rozwiązania przygotowane szybko. Na pewno będą uzupełniane w trakcie konsultacji społecznych – powiedział.

Ekspert podkreślił, że na pewno jednym z elementów, który trzeba będzie uzupełnić, jest „kwestia związana z elastycznym rozliczaniem czasu pracy pracowników w zakładach produkcyjnych”. – Chodzi o to, żeby huty i fabryki, które przestają działać nie musiały zwolnić pracowników, tylko aby mogły ich czas pracy rozliczyć w drugiej połowie roku, kiedy – mamy nadzieję – powrócimy do prawie normalnych zasad działania naszej gospodarki – wyjaśnił Piotr Arak.

– Bardzo potrzebna jest tutaj zasada solidaryzmu społecznego. Widzimy zresztą, że umiemy ją w sobie znaleźć. Zgodnie z nią silniejsi ponoszą koszt tego kryzysu w sposób proporcjonalnie większy niż słabsi, którzy mogą upaść – powiedział z kolei prof. Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych.



Jak zaznaczył, „racjonalną zasadą każdych działań antykryzysowych jest adresowość”, co oznacza, że wprowadzane rozwiązania muszą obejmować tylko tych, którzy potrzebują pomocy. – Część branż, które w związku z sytuacją kryzysową osiągają nadzwyczajny przyrost przychodów nie może być objęta tego rodzaju działaniami – wyjaśnił nasz rozmówca.



Jak dodał, pewne jest, że część długów nie zostanie spłacona. – Cokolwiek byśmy zrobili, zaklinali rzeczywistość, to te pieniądze i tak nie zostaną w całości wpłacone, a czasami w istotnej części. W dodatku poniesiemy koszt katastrofy, upadku tych podmiotów. W związku z tym trzeba zakreślić pole, przestrzeń zastosowania tych instrumentów – powiedział prof. Modzelewski.



Specjalista ocenił także, że mieliśmy bardzo dobry początek roku, a obecny kierunek działania rządu jest właściwy. Prof. Modzelewski podkreślił, że kwarantanna nie może trwać długo, ponieważ jeśli będzie przedłużana, to skończy się sama przez bojkotowanie.



– Jeżeli jednak zagrożenie będzie się przedłużać, to będziemy musieli nauczyć się żyć w gospodarce zagrożonej. Wtedy na ten moment też będziemy musieli mieć pomysł. Teraz musimy mieć pomysł na najbliższy miesiąc i półtora. To jest ten pomysł na krótki czas. Jeśli teraz się nam to uda, to potem już będzie to prostsze – podsumował rozmówca portalu tvp.info.