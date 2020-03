„Tarcza antykryzysowa”. Największy w historii Polski pakiet pomocowy dla gospodarki

Tarcza antykryzysowa to przygotowany przez rząd pakiet, który ma wspomóc polskich przedsiębiorców zmagających się z efektami pandemii COVID-19. Jego podstawowym celem jest wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą jej negatywne oddziaływanie na krajową gospodarkę. Składa się z pięciu filarów obejmujących różne dziedziny gospodarki i życia społecznego. Skierowany jest nie tylko do pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie czy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ale także przedsiębiorców. Szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego to ok. 212 mld zł.

O powstaniu specjalnego pakietu poinformował premier Mateusz Morawiecki po posiedzeniu zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej. Przygotowany projekt nazwano „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”.



Założenia tarczy antykryzysowej



Jak podkreślają pomysłodawcy pakietu, celem polityki gospodarczej rządu jest ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywateli. Istotnym celem działań jest wsparcie sektora przedsiębiorstw i dbałość o bezpieczeństwo systemu finansowego.



Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą zdaniem rządu powinny być rozłożone między sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

O czym trzeba pamiętać



– W firmach z problemami Państwo przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, a pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.

– Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym, a jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.

– Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w związku ze spadkiem dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.

– Pracownicy mogą skorzystać z wakacji kredytowych w bankach.

– Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.

– UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem cen i niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.

– Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

– Firmy mogą uzyskać kapitał w Polskim Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

– Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o trzy miesiące ratami.

– Mikrofirmy zatrudniające do dziewięciu osób mogą uzyskać nisko oprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.

– Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.

– Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.

– Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla pacjenta i lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych.

– Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.

– Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł celem pobudzenia gospodarki przez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.

– Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.

– Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na prace.

Kompendium obejmujące pięć filarów:



Szacowana całkowita wartość pakietu to 211 mld zł (blisko 10 proc. PKB). W jego skład wchodzą:

– Gotówkowy komponent rządowy o wartości 66 mld (2,9 proc. PKB), na który składają się wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych

– Płynnościowy komponent rządowy o wartości 74,5 mld zł (3,3 proc. PKB) składający się wakacji kredytowych i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP)

– Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe



1. Bezpieczeństwo Pracowników



Wartość: 30 mld zł, w tym 23,8 mld zł wydatki i 6,2 mld zł środki płynnościowe Filar ten obejmuje działania osłonowe dla runku pracy, by w solidarny sposób pracodawca, pracownik i państwo brali udział w ochronie miejsc pracy.

– Dofinansowanie elastycznego zatrudnienia

– Przesunięcie płatności za media

– Finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla osób, które opiekują się dzieckiem do 12. roku życia na okres 14 dni

– Wakacje kredytowe

– Wakacje od obowiązków administracyjnych

– Ochrona konsumentów i pożyczkobiorców

– Wydłużenie elastycznego czasu pracy

– Dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych

2. Finansowanie Przedsiębiorstw



Drugi filar zakłada pomoc dla przedsiębiorców w celu zachowania płynności finansowej. Jego wartość to 73,2 mld zł.

– Finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty

– Finansowanie leasingu dla firm transportowych

– Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm

– Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat

– Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

– Automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

– Polityka drugiej szansy



3. Ochrona Zdrowia



Trzeci filar to dodatkowe środki finansowe dla służby zdrowia, głównie dla szpitali zakaźny, na materiały ochronne czy sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem. Wartość: 7,5 mld zł

– Finansowanie działań związanych z walką z SARS-CoV-2

– Rozwój infolinii pacjenta

– Dofinansowanie infrastruktury służby zdrowia

– Dodatkowe finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej

4. Wzmocnienie Systemu Finansowego



Filar ten zakłada zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego państwa, depozytów bankówych, itp. Wartość: 70,3 mld zł

– Pakiet regulacyjny KNF i MF

– Pakiet płynnościowy NBP



5. Program Inwestycji Publicznych



Powstanie fundusz inwestycyjny, którego celem będzie wzmocnienie wydatków na poszczególne elementy. Ma on zastąpić osłabione inwestycje z sektora prywatnego. Wartość: 30 mld zł

– Utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych

– Infrastruktura

– Modernizacja szkół i szpitali

– Transformacja energetyczna

– Cyfryzacja

– Biotechnologia i farmacja

– Inne działania antykryzysowe