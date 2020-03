Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem

Dla czytelników portalu tvp.info przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi, które dotyczą epidemii koronawirusa. Zamieszczamy najczęściej zadawane z nich, obalamy mity i potwierdzamy fakty związane z epidemią. Zachęcamy również do śledzenia na antenie TVP Info programu „Koronawirus. Poradnik”.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań, jest pytanie o to, czy na koronawirus szczególnie narażone są osoby w podeszłym wieku. Odpowiedzi na to pytanie udziela dr Michał Sutkowski, lekarz rodzinny.



– Szacuje się, że ok. 80 proc. zachorowań na koronawirusa przebiega bezobjawowo. Tylko kilka proc. choruje ciężko. Szczególnie narażone są osoby starsze, osoby z cukrzycą typu II, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, osoby, które przyjmują glikokortykosteroidy, chorzy na raka, osoby z astmą okrzelową. To jest grupa osób, która ma cięższy przebieg choroby, o ile ktoś zachoruje – wyjaśnił Sutkowski.



Czy to prawda, że koronawirus oszczędza niemowlęta i dzieci?



– To prawda, rzeczywiście tak jest. Dzieci chorują stosunkowo rzadko. Wynika to prawdopodobnie z mechanizmów immunologicznych. Wydaje się, że to narażenie w stosunku do dzieci jest małe. Bardzo znikome jeśli chodzi o powikłania i większe kłopoty – dodał ekspert.



Czy każdy kontakt z zainfekowaną osobą niesie ze sobą ryzyko zarażenia? Czy przebywając z kimś w pomieszczeniu przez kilka minut jesteśmy skazani na zarażenie?



– Nie, nie jesteśmy w 100 proc. skazani na zarażenie. Nasze badania mówią o tym, że prawdopodobieństwo wzrasta wyraźnie po 15 minutach przebywania w pomieszczeniu z osobą chorą i przy dość ścisłym kontakcie – wyjaśnia Michał Sutkowski.

Dlaczego podczas epidemii należy szczególnie pamiętać o myciu rąk?



Każde dotknięcie klamki, banknotu czy poręczy w autobusie sprawia, że na nasze ręce dostają się komórki drobnoustrojów. Wystarczy kilkadziesiąt sekund, by oczyścić je z 90 proc. bakterii. Żeby uzyskać najlepszy efekt, potrzebna jest niecała minuta. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, służby medyczne zalecają dbanie o podstawowe środki higieny, a przede wszystkim – częste mycie rąk mydłem i wodą.



Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?



Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.



Co oznacza w praktyce kwarantanna?



Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie w żadnym wypadku nie wolno wychodzić z domu. Jeżeli mamy bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie. Jeśli ktoś ma objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie.



Czy są kary za nieprzestrzeganie procedur?



Policja w ramach patroli odwiedza te osoby objęte kwarantanną, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Doświadczenie Włoch pokazuje, że nieprzestrzeganie zasad kwarantanny jest jedną z głównych przyczyn bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar finansowych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny, zagrażają przede wszystkim innym. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 5 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.



Przypominamy, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.



Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590 .