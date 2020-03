Premier: Wartość pakietu antykryzysowego to ok 212 mld zł

Szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego to ok. 212 mld zł – podał premier Mateusz Morawiecki. Dla ochrony przed utratą pracy proponuje się m.in. wypłatę środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób mających własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę o dzieło lub zlecenie.

Po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier powiedział, że pakiet – będący odpowiedzią na kryzys, który dotknie nas w związku z epidemią koronawirusa – składa się z pięciu filarów. – Szacunkowa wartość całego pakietu to około 212 mld zł – poinformował.



Pierwsza część pakietu – mówił premier – to filar obrony pracowników przed utratą miejsc pracy. – Są to działania osłonowe dla rynku pracy, po to, żeby w solidarny sposób pracownik, pracodawca, przedsiębiorca, ale i państwo partycypowali w ochronie miejsc pracy – oświadczył.



Morawiecki poinformował, że dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej, państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej; co najmniej drugie 40 proc. pokrywa pracodawca.



– Jestem przekonany, że dzięki temu parę milionów osób, może nawet 3-4 mln osób, będzie bezpieczniejsze na rynku pracy – powiedział premier.



Szef rządu przekazał, że dla prowadzących własną działalność gospodarczą, pracujących na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło będzie możliwość wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.



Morawiecki poinformował również, jeśli zapadnie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.



Szef rządu zaznaczył, że jedna z części pakietu będzie dotyczyła wsparcia dla służby zdrowia.



– Tu chcemy alokować co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, na wsparcie dla służby zdrowia, materiały ochronne, wszelkie inne sprzęty medyczne, aparaturę medyczną, która jest niezbędna w walce z wirusem, ale także w modernizacji całej bazy szpitalnej, całej bazy podstawowych jednostek opieki zdrowotnej – powiedział Morawiecki.

Premier powiedział też, że jedna z części pakietu skierowana jest do przedsiębiorców i zakłada m.in. gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego.



– Tutaj jest szereg rozwiązań o charakterze gwarancyjnym, płynnościowym, dostarczanych przez zarówno przez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencję Rozwoju Przemysłu, w więc te nasze instytucje rozwojowe, które zbudowaliśmy w ostatnich latach, i które służą swoją bazę kapitałową dla wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział premier.



Zaznaczył, że instytucje te będą teraz służyły „dla zamortyzowania spadku wzrostu gospodarczego w Polsce”. Kolejna część pakietu ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa „depozytów, lokat, płatności, wpłat, wypłat”, czyli funkcjonowania całego systemu finansowego.

źródło: TVP Info, PAP

– W bardzo bliskiej współpracy z Narodowym Bankiem Polskim ţ a jest to niezależny bank centralny, wczoraj pokazał swój pakiet, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego i w koordynacji tych prac z ministrem finansów, zaproponowaliśmy pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jak ochrona dla naszych środków depozytowych, po to, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, żeby pieniądze w bankomatach były, bo one są i one będą. O tym mogę z całą mocą zapewnić – podkreślił premier.Szef rządu dodał, że „nie ma tutaj żadnego ryzyka i odpowiednie mechanizmy flankujące, ubezpieczające”, zostały w pakiecie zaproponowane i „właściwie już na dniach one są wdrażane”.