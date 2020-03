Premier: UE nie zaproponowała nowych środków na walkę z koronawirusem

Warto podkreślić i naprostować nieprawdziwe informacje, dotyczące środków europejskich. Bardzo bym się cieszył, gdyby UE rzeczywiście przeznaczyła nowe środki na walkę z koronawirusem. Te, które zostały kilka dni temu zaproponowane, nie są żadnymi nowymi środkami – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak wyjaśniał szef polskiego rządu, te środki unijne „to środki przyznane w perspektywie lat 2014-20, w poprzedniej perspektywie budżetowej”. – Środki, które Polska świetnie zagospodarowuje, ze wsparciem funduszy centralnych, budżetu państwa – mówił.



– Elastyczność, którą Komisja Europejska proponuje, jest dobrym krokiem, ale na razie nowe środki jeszcze nie zostały zaproponowane. W tym przypadku UE nie działa tak szybko, jak państwa narodowe, jak Polska. My zbudowaliśmy dzisiaj dużą tarczę antykryzysową dla obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu gospodarczego – wyjaśnił.



Po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2”. Szacunkowa wartość pakietu antykryzysowego to ok 212 mld zł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Chodzi o kwotę 7,4 mld euro z polityki spójności na lata 2014-20. W poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało w komunikacie, że ani Polska, ani żaden inny kraj członkowski nie otrzymał dodatkowych środków z UE na walkę z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa.