Ekspert: Psy i koty nie przenoszą koronawirusa

Właściciele zwierząt mogą być spokojni, nie można zarazić się koronawirusem od psa lub kota – mówił Witold Katner, rzecznik prasowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Transmisja tej choroby występuje jedynie z ludzi na ludzi – podkreślił ekspert.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Ekspert podkreślił, aby zachować spokój, bo „od naszych milusińskich się nie zarazimy”.



Witold Katner zaprzeczył, że właściciele chcą usypiać swoje zwierzęta w obawie przed epidemią koronawirusa. – Nawet jeśli taka osoba wpadłaby na absurdalny pomysł, aby z powodu epidemii koronawirusa uśmiercić zwierzę, to każdy lekarz weterynarii ma obowiązek odmówić – wyjaśnił.



Zgodnie z polskimi przepisami zabieg eutanazji zwierzęcia można przeprowadzić tylko określonych przypadkach.



– Kiedy zwierzę jest bardzo ciężko chore, nie rokuje i cierpi, a jakość jego życia znacznie się pogorszyła. Ewentualnie, gdy mamy do czynienia z agresywnym osobnikiem, który jest niebezpieczny dla ludzi – dodał ekspert.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że nie ma na razie dowodów na to, by psy czy inne zwierzęta domowe mogły zakazić się koronawirusem. Władze Hongkongu, gdzie w lutym zdiagnozowano nowego wirusa u psa, poinformowały, że po ponownych testach okazało się, że objęty kwarantanną szpic, należący do osoby zainfekowanej Covid–19, który w testach miał wcześniej wynik „lekko pozytywny”, nie ma koronawirusa.,br>