Włochy: Ponad 8 proc. zarażonych koronawirusem to pracownicy służby zdrowia

2629 pracowników służby zdrowia we Włoszech jest zakażonych koronawirusem – wynika z raportu opracowanego na podstawie analiz krajowego Instytutu Zdrowia. Lekarze i cały personel medyczny stanowią 8,3 proc. wszystkich zakażonych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– 8,3 proc. wszystkich przypadków to więcej niż dwa razy niż wskaźnik w Chinach – zaznaczył prezes medycznej fundacji naukowej Gimbe Nino Cartabellotta. To ta fundacja opracowała raport na temat zachorowań na koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia.



Dotychczasowy bilans w całych Włoszech to 2503 osoby zmarłe wśród zakażonych i ponad 31 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa.

#wieszwiecej Polub nas