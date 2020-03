Policja apeluje do przestępców o zawieszenie na czas epidemii przestępczej działalności

„Z powodu pandemii COVID-19 prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych/haniebnych/niegodziwych do odwołania” – apelują policjanci na Facebooku.

Na oficjalnym koncie policji na Facebooku funkcjonariusze umieścili niecodzienny apel. Jest adresowany do przestępców w związku z pandemią koronawirusa.



„Uwaga, uwaga, ważna informacja!” – piszą policjanci. „Z powodu pandemii COVID– 19, która wywołała panikę, a na nas nałożyła wiele nowych zadań i czasami nieprzewidywalne zachowania wielu osób, oczekujących od nas i innych służb ciągłej pomocy, prosimy o zaprzestanie wszelkich działań przestępczych/haniebnych/niegodziwych do odwołania” – apelują.



Policjanci zapewnili, że powiadomią, kiedy będzie można wrócić do przestępczej działalności. „Powiadomimy oddzielnym komunikatem, kiedy będzie można wrócić do codziennej działalności przestępczej kontynuując dalej starą zagrywkę policjant-złodziej” – zakończyli policjanci.

