ZUS przedstawił ulgi dla przedsiębiorców z powodu epidemii

„Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy” – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch form pomocy: odroczenia o trzy miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. oraz zawieszenia na trzy miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r.. Druga z oferowanych forma oznacza wydłużenie o trzy miesiące terminu realizacji zawartej umowy.



Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek dostępny na stronie ZUS. Jak informuje zakład, jeśli przedsiębiorca prowadzi pełną księgowość, musi dołączyć do wniosku sprawozdanie finansowe.



„We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności” – czytamy na stronie.



Wnioski będą udzielane w ramach pomocy de minis w związku z czym należy złożyć także dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, ZUS wyśle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez przedsiębiorcę adres e-mail lub pocztą.

