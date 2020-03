Polityczna hipokryzja w czasach zarazy. Sienkiewicz i Giertych o Kaczyńskim i Dudzie

Ktoś, kogo nazywano „Naczelnikiem Państwa”, w sytuacji ekstremalnie kryzysowej znika – napisał Bartłomiej Sienkiewicz z PO, zarzucając Jarosławowi Kaczyńskiemu „tchórzostwo”. Dzień wcześniej ten sam Sienkiewicz atakował prezydenta za to, że realizuje swoje prezydenckie obowiązki. Podobną hipokryzją polityczną wykazał się Roman Giertych.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że postanowił o zwołaniu na wtorek posiedzenia Rady Gabinetowej. – Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki. Ta sytuacja pokazuje jak ważna jest ścisła i zgodna współpraca prezydenta z rządem – wyjaśniał prezydent.



Rada we wtorek się nie odbyła, przełożoną ją na środę ze względu na to, że zakażony koronawirusem okazał się minister środowiska. Rząd poinformował, że wyniki testu na obecność wirusa u pozostałych członków rządu są negatywne.



Polityk Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, komentując działania prezydenta, napisał, że ten „nie ma nic do powiedzenia”. „Będzie udawał, że ma, zwiększając ryzyko zarażeń. A wszystko po to, by prowadzić kampanię przy wzroście zarażonych i oczekiwanym wzroście zgonów. I to ma być prezydent Polaków?” – napisał polityk.

Dzień później Sienkiewicz skrytykował z kolei prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zarzucił mu, że ten zniknął. Nazwał polityka „tchórzem”.Podobną hipokryzją polityczną wykazał się Roman Giertych. Były polityk napisał na Twitterze, że jest „ciekaw, dlaczego prezydent nie boi się, że kogoś zarazi ktoś z jego ekipy, jeżdżąc w ramach kampanii wyborczej prowadzonej wbrew zaleceniom rządu”.

Kilka dni później skrytykował, podobnie jak Sienkiewicz, prezesa PiS. Napisał o „osamotnieniu”.