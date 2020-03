Szumowski: WHO przespała moment, gdy wirus pojawił się w Europie

Rada Miejska w Łomży przyjęła stanowisko, w którym domaga się zmiany decyzji o przekształceniu Szpitala Wojewódzkiego w zakaźny. Jak twierdzą samorządowcy, miasto nie jest gotowe na takie rozwiązanie. Innego zdania jest minister Łukasz Szumowski. – Łóżka są, respiratory są, pracownicy są. Dookoła cała ludność ma trzy szpitale w promieniu 30 km – mówił szef resortu zdrowia w Radiu Zet. Odniósł się też do działań polskiego rządu w walce z pandemią. – WHO przespała moment, gdy wirus pojawił się w Europie – stwierdził.

Decyzja resortu dotycząca szpitala w Łomży – podyktowana wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego – miała zapewnić opiekę nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. Łomżyński szpital jest w grupie 19 polskich placówek, które mają przyjmować pacjentów z COVID-19.



Sprawa wzbudza kontrowersje. Protestują mieszkańcy i personel szpitala. Argumentują, że zostali pozbawieni opieki medycznej, bo w Łomży jest tylko jeden szpital.



Do sprawy odniósł się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił, że protestujący nie stawiają żadnych konkretnych zarzutów.



– Padły słowa zupełnie karygodne, że ktoś chce kosztem Łomży oszczędzić Białystok. To jest wstyd, że ktoś, kto zna mechanizmy, wie, jak wygląda zarządzanie szpitalem, ale też będąc posłem wie, jak wygląda zarządzanie państwem, mówi takie rzeczy – powiedział odnosząc się do oświadczenia byłej posłanki PiS Bernadetty Krynickiej, teraz – dyrektorki Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych w szpitalu w Łomży.



Krynicka poparła protest przeciwko przekształceniu placówki w szpital zakaźny. W nagraniu zamieszczonym na Facebooku stwierdziła, że przekształcenie jest wynikiem decyzji wojewody podlaskiego, podjętej pod naciskiem lekarzy z Białegostoku. W poniedziałek Krynicka została zawieszona w prawach członka PiS.

Szumowski podkreślił, że takie wypowiedzi podsycają jedynie panikę i antagonizmy oraz że czas, gdy trzeba przygotować kraj na epidemię, to nie moment na prowadzenie „lokalnych wojenek”. Dodał, że za takie działanie powinny być kary.

Szef MZ zaznaczył również, że polski rząd ruszył z przygotowaniami do nadejścia epidemii, gdy tylko pojawiły się doniesienia z Chin. Zwrócił także uwagę, że wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdziła, że prawdopodobieństwo zawleczenia koronawirusa z Wuhan do Europy jest niewielkie. Dodał, że nawet, gdy patogen pojawił się już na Starym Kontynencie, prognozy WHO wciąż były bardzo uspokajające. W jego ocenie to nie nasz rząd, ale WHO przespała nadejście epidemii.



– WHO później za to zresztą przeprosiła, że ich komunikaty, które powinny być wykładnikiem, mogły być mylące – zauważył.



– Mieliśmy więcej czasu niż inne kraje, stąd mieliśmy czas, żeby zareagować gwałtowniej niż w innych krajach. Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy bardzo radykalne działania, które teraz dopiero wprowadzają Francja i Hiszpania. Oni to robią, jak mają tysiące zarażonych – powiedział Szumowski.



Przypomniał także, że w Polsce rząd zdecydował o zamknięciu szkół, granic i ograniczeniu dużych skupisk ludzkich.



Na pytanie, dlaczego wykonuje się u nas tak mało testów na obecność koronawirusa, odparł, że pod tym względem nie odbiegamy znacząco od innych krajów. Wskazał, że do tej pory wykonano w Polsce ok. 8 tys. testów, a ich liczba będzie teraz szybciej rosnąć.



– Wykonujemy teraz badania wszystkim osobom z bezpośredniego kontaktu (z osobą, u której stwierdzono zakażenie – red.) po to, by potwierdzić lub wykluczyć możliwość zakażenia. W żadnym kraju na świecie nikt nie wykonuje testów wszystkich obywateli, bo to zajęłoby wszystkie siły i środki każdego systemu diagnostycznego, a po drugie niewiele by wniosło, przynajmniej na początku epidemii. Im więcej chorych, tym więcej testów – zaznaczył.