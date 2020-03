Zmarł lekarz z Kielc. Miał koronawirusa, ale nie to było przyczyną śmierci

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zmarł profesor Wojciech Rokita, świętokrzyski konsultant ds. ginekologii i położnictwa. Był zarażony koronawirusem. – Zmarł pacjent zarażony koronawirusem. Bezpośrednią przyczyną śmierci nie było zakażenie. Odszedł nasz kolega, wspaniały człowiek i nauczyciel – powiedział na konferencji prasowej dyrektor szpitala Bartosz Stemplewski.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Od 2012 r. prof. Wojciech Rokita był szefem Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Funkcję konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie, pełnił przez pięć lat, do grudnia 2017 r. Wtedy złożył rezygnację, a na stanowisku konsultanta zastąpił go prof. Bogdan Chazan.



Jednak to za pięcioletniej kadencji profesora Wojciecha Rokity woj. świętokrzyskie pod względem przeżywalności noworodków z ostatniego miejsca wskoczyło na pierwsze. Rok temu profesor został też wybrany na szefa Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – ogólnopolskiej organizacji ekspertów z blisko 100-letnią historią działalności.



W tym roku wojewoda świętokrzyski ponownie powołał prof. Rokitę na stanowisko konsultanta w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Kształcił się on na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.



W 2001 r. uzyskał Europejski Dyplom Endoskopii Ginekologicznej Uniwersytet Clermont Ferrand we Francji. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od tego samego roku miał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2015 r. zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie perinatologii.

#wieszwiecej Polub nas