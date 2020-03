Szef MON: Ponad 2 tys. żołnierzy włączonych w walkę z epidemią

Ponad 2,1 tys. żołnierzy jest zaangażowanych w działania związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa – poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Do wsparcia Straży Granicznej włączyła się 6. Brygada Powietrznodesantowa.

„Ponad 2,1 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem będzie dziś zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierają służby MSWiA w ochronie granic, pomagają osobom w kwarantannie oraz w transporcie medykamentów do szpitali” – napisał Błaszczak na Twitterze.



Poinformował, że „od dziś żołnierze z 6. Brygady Powietrznodesantowej wspierają działania Straży Granicznej na obszarze województw śląskiego i małopolskiego”.



Jak podało MON, we wtorek w pomoc m. in. służbom podległym MSWiA było zaangażowanych 2391 żołnierzy Wojska Polskiego z 490 jednostkami sprzętu. Żołnierze wojsk operacyjnych i członkowie WOT wspierają służby na przejściach granicznych, dostarczają żywność i leki osobom starszym i objętym kwarantanną.

W działaniach przeciwepidemicznych resort obrony współpracuje z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia. Wojsko utrzymuje w gotowości 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii jest w stanie wykonać dziennie 350 testów na obecność koronawirusa.



We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne.



Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny przez 100 osób. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.



W działania prewencyjne włączyły się WOT, które w 14 portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT są też w kontakcie z weteranami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych.



Od niedzieli 1 tys. żołnierzy WOT wspiera Straż Graniczną na 67 przejściach granicznych. W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.