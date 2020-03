Ekspert o mutacji koronawirusa: To tylko kilkanaście sekund

Wirus mutuje. To oznacza, że następują zmiany w jego genomie. Większość z nich ma charakter dla wirusa niekorzystny, niektóre mogą być korzystne, pozwalając na zakażenie innego typu komórki. Głównym problemem poza tym, że mutacje występują, jest fakt, że dla nas czas generacji to 30 lat, dla wirusa kilkanaście sekund – powiedział w programie „Koronawirus. Poradnik” w TVP Info prof. Włodzimierz Gut, wirusolog.

Wirusolog pytany o to, czy szczepienia przeciwko innym schorzeniom mogą wpływać na zakażenia koronawirusem, czy możemy się uodpornić, odparł: „Każda szczepionka jest dedykowana dla konkretnego patogenu, nie ochroni nas przed innym”.



– Jedyne co można powiedzieć, to nie szczepić się innymi szczepionkami w trakcie zakażenia, bo może nie dojść do uodpornienia na inne patogeny – wyjaśniał.

Odniósł się też do pytania, czy koronawirus jest groźny dla zwierząt. – Zwierzęta mają własne koronawirusy, raczej nie możemy zagrozić swojemu pupilowi. Nie ma doniesień, by w obecności chorych padały zwierzęta – wskazywał.