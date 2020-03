Izolacja jest konieczna. Jak nie oszaleć?

Choć zachowanie dystansu i unikanie kontaktów z innymi ludźmi jest niezbędnym środkiem ostrożności podczas epidemii, może mieć negatywne konsekwencje dla naszej psychiki. Eksperci podpowiadają, co robić, by zadbać o swój psychiczny dobrostan.

Izolacja to najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa – przypominają specjaliści. Pozostanie w domach jawi się zatem jako najrozsądniejsze zachowanie w obecnej sytuacji. Choć to niezbędny środek ostrożności podczas pandemii, prawdopodobnie będziemy musieli zmierzyć się niedługo z konsekwencjami długotrwałego izolowania się od innych. A może ono skutkować pogorszeniem kondycji naszej psychiki.



Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała poradnik psychologiczny dla poddających się kwarantannie. Stwierdzono, że „czas kryzysu wywołuje w populacji stres”.



– Jednym z głównych problemów z samoizolacją jest to, że zaczynamy tęsknić za tymi wszystkimi niedostrzegalnymi na pierwszy rzut oka rzeczami, do których zwykle mamy dostęp. Idąc do pracy, możesz wpaść do ulubionej kawiarni lub przywitać się i chwilę porozmawiać z kimś na ulicy. Te małe rzeczy, drobne interakcje, z których często nie zdajemy sobie z tego sprawy, podnoszą nas na duchu – wyjaśnia w rozmowie z „The Independent” psycholog Lucy Atcheson.

Jak zatem uchronić się przed negatywnym wpływem samotności? Czy istnieją skuteczne sposoby na to, by poprawić swoje samopoczucie i złagodzić niepokój? Specjaliści z różnych dziedzin wyjaśniają, co robić, by kwarantanna nie zaszkodziła naszej psychice.

Utrzymuj zdrową dietę



Siedzenie w domu przez cały dzień może być źródłem apatii, przygnębienia i... nudy. Kiedy się nudzimy lub smucimy, rośnie prawdopodobieństwo sięgania po niezdrowe, kaloryczne przekąski, które mają poprawić nam nastrój. Jest to jednak droga donikąd. Brak ruchu połączony z niezdrową dietą może spowodować przybieranie na wadze i szereg dolegliwości zdrowotnych, które na dłuższą metę pogorszą nasze samopoczucie.



– Staraj się jeść zdrowo. W ten sposób dostarczysz ciału witamin i mikroelementów. Jeśli nie ma wokół ciebie ludzi, którzy mogliby dostarczyć ci jedzenie, zrób zakupy przez internet – zaznacza Emma Carrington, kierowniczka ds. informacji w brytyjskiej organizacji charytatywnej Mental Health.



Kultywuj codzienne zwyczaje



Zmiana trybu pracy na zdalny i rezygnacja ze spotkań towarzyskich mogą doprowadzić do sytuacji, w której porzucimy wszelkie praktykowane dotychczas aktywności. Eksperci podkreślają tymczasem, że lenistwo, choć na początku może być przyjemne, po pewnym czasie odbije nam się emocjonalną czkawką, prowadząc do pogorszenia kondycji psychicznej. Ważne jest, by w czasie izolacji kultywować swoje codzienne zwyczaje.

– W miarę możliwości staraj się zachować jak najwięcej rutyny. Wstawaj i kładź się spać o normalnych porach, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość snu – sugeruje Carrington. Warto przy tym pamiętać, by nie zredukować swojej codzienności do podstawowych aktywności, wpadając w cykl snu, pracy i jedzenia.



– Znajdź trochę czasu, aby nadal czerpać radość z dnia. Życie nie może się ograniczać do jedzenia i spania. Zrób coś dla siebie – przekonuje dr Atcheson.



Ćwicz i miej kontakt z naturą



Po tym, jak zamknięte zostały siłownie i kluby fitness, wielu z nas zrezygnowało całkowicie z aktywności fizycznej. To duży błąd.



– Nasze zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą powiązane, dlatego staraj się stworzyć rutynę obejmującą ćwiczenia – radzi Stephen Buckley, szef działu informacji w organizacji Mind.



Specjaliści przekonują, że domową przestrzeń z łatwością przekształcimy w tę treningową, korzystając z treningów udostępnianych online przez wykwalifikowanych instruktorów. Równie istotny, co ruch, jest kontakt ze światem zewnętrznym.



– Chociaż nie możesz teraz spędzać czasu z innymi ludźmi, wykorzystaj swój ogród lub balkon. Obserwuj ptaki, doglądaj roślin doniczkowych. Przebywanie na świeżym powietrzu jest korzystne dla psychiki – dodaje Buckley.





Wypróbuj nowe aktywności



Udowodniono naukowo, że spędzanie dużej ilości czasu przed ekranem komputera lub smartfona jest bardzo szkodliwe. Emitowane przez urządzenia elektroniczne niebieskie światło zakłóca sen i powoduje obniżenie samopoczucia. Warto więc ograniczyć ów czas do niezbędnego minimum, którego wymaga od nas choćby praca. Gdy uporamy się z obowiązkami, wypróbujmy inne angażujące aktywności.



Słuchanie audiobooków, oglądanie podcastów, dzierganie czy szydełkowanie, medytacja, granie z rodziną w gry planszowe czy gotowanie nowych potraw to czynności, dzięki którym odpoczniemy od ekranów komputerów i kreatywnie wykorzystamy wolny czas.



Pozostań w kontakcie z ludźmi



Fizyczna izolacja nie musi oznaczać całkowitego odcięcia się od świata zewnętrznego.



– Jeśli czujesz, że zaczynasz mieć problemy z samotnością, zadzwoń do przyjaciela lub członka rodziny. Porozmawiaj o tym, jak się czujesz. Jeśli nie masz nikogo, z kim możesz porozmawiać, skorzystaj ze specjalnych infolinii oferujących wsparcie – instruuje organizacja charytatywna Anxiety UK.



WHO zaleca, by podczas samoizolacji utrzymywać relacje społeczne – choćby za pośrednictwem „poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, wideokonferencji i telefonu”.