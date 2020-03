Jedna osoba zakażona odrą może zarazić od 15 do 18 osób z najbliższego otoczenia. To ogromny potencjał. W przypadku koronawirusa średnio jedna osoba może zakazić dwie, trzy osoby. To nieprawdopodobna różnica – powiedziała w programie „#Jedziemy” w TVP Info prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowa konsultantka w dziedzinie epidemiologii. Dodała, że odra jest chorobą o „wybitnie wysokiej zaraźliwości” i ma potencjał rozprzestrzenienia się znacznie wyższy niż koronawirus.

