Gen. Mika: Zachowajmy zdrowy rozsądek

Zdajemy sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie koronawirus, jednak każdy z nas noszących mundur Wojska Polskiego musi dawać przykład i pomagać obywatelom w trudnych sytuacjach – podkreślił w rozmowie z „Gazetą Polską” Dowódca Generalny Rodzajów Sil Zbrojnych gen. Jarosław Mika, u którego wykryto chorobę Covid-19.

Pytany, czy widać obawy żołnierzy w związku z zagrożeniem koronawirusem, stwierdził, że „polski żołnierz stawia czoło zagrożeniu, a nie unika niebezpieczeństwa”.



„Oczywiście zdajemy sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą narażenie na kontakt z osobami potencjalnie zainfekowanymi wirusem. Jednak każdy z nas noszących mundur Wojska Polskiego musi dawać przykład. To nasz obowiązek” – zaznaczył.



Oficer przyznał, że był zaskoczony gdy dowiedział się, że został zakażony koronawirusem. „Naprawdę czułem się bardzo dobrze. Zresztą cały czas nie mam żadnych objawów. Liczę więc, że szybko wyzdrowieję i wrócę normalnie do pracy” – oświadczył.



Zapytany, czy wirus w jakikolwiek sposób obniżył potencjał obronny Sił Zbrojnych RP, odpowiedział, że „zdecydowanie nie”. „Zaangażowani jesteśmy w działania związane z koronawirusem, wspieramy publiczną służbę zdrowia, powołaliśmy wojskowe zgrupowania zadaniowe, działamy na korzyść społeczeństwa” – wyliczał.



„Wprowadziliśmy odpowiednie procedury i ich przestrzegamy. Przykładem są ćwiczenia Defender, gdzie od początku zarówno strona amerykańska, jak i my zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia koronawirusem. Stąd ostatnia decyzja dowództwa USAR Europe o wprowadzeniu modyfikacji do ćwiczenia” – wyjaśnił generał.

Pytany, czy istnieje zatem ryzyko odwołania ćwiczeń Defender, gen. Mika zwrócił uwagę, że te ćwiczenia już trwają.„Sytuacja jest analizowana na bieżąco i dlatego Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych zdecydowało o zmniejszeniu liczby amerykańskich żołnierzy. Proszę pamiętać, że kierownikiem jest gen. Christopher Cavoli, dowódca US Army w Europie. Tylko on może zdecydować o ewentualnym przerwaniu ćwiczeń. Jednak na obecnym etapie nie przewiduje takiego scenariusza” – odpowiedział.Mika podkreślił, że obecnie potrzebny jest przede wszystkim spokój i rozsądek.„Wszelka panika odniesie tylko odwrotny skutek. Poza tym należy pamiętać, że nie każdy kontakt z człowiekiem musi skutkować zarażeniem. Naprawdę zachowajmy zdrowy rozsądek!” – apelował. „Jeśli chodzi zaś o udział wojska w walce z koronawirusem, to powtórzę, że bierzemy w tym udział od samego początku. Przykładem była ewakuacja polskich obywateli z Wuhan” – wskazał.