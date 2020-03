Koronawirus w NBA. Wśród zarażonych jedna z największych gwiazd ligi

Słynny koszykarz Kevin Durant jest w gronie czterech zawodników zespołu Brooklyn Nets, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Poinformował o tym sam Durant, wcześniej klub ligi NBA nie podawał żadnych nazwisk.

Durant jako wolny agent zmienił przed sezonem klub, przechodząc z Golden State Warriors do Brooklyn Nets. W nowym zespole jeszcze nie wystąpił z powodu urazu ścięgna Achillesa.



Durant przez trzy poprzednie sezony bronił barw Golden State i pomógł klubowi dwa razy zdobyć mistrzostwo, sięgając jednocześnie po tytuł najbardziej wartościowego zawodnika finałów z 2017 i 2018 r. 10-krotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd NBA.



Liczba zakażonych zawodników najlepszej koszykarskiej ligi świata wzrosła do siedmiu. Wcześniej wykryto koronawirusa w organizmach Rudy'ego Goberta i Donovana Mitchella z Utah Jazz oraz Christiana Wooda z Detroit Pistons.







Władze klubu Los Angeles Lakers wprowadziły kwarantannę dla zawodników, ale nie potwierdzono żadnego przypadku wirusa wśród Jeziorowców.



Rozgrywki najpopularniejszej na świecie ligi koszykarskiej są zawieszone co najmniej na 30 dni, licząc od 13 marca.



Według ostatnich danych w Stanach Zjednoczonych koronawirus zaatakował ponad 6 tys. osób, liczba zmarłych przekroczyła 100. Największe ogniska zakażeń w USA znajdują się w stanach Waszyngton i Nowy Jork oraz w Kalifornii.

