Trump już pewny nominacji Republikanów

Prezydent USA Donald Trump cieszy się poparciem co najmniej 1276 delegatów na konwencję Republikanów, która wybiera kandydata w wyborach prezydenckich. Oznacza to, że ma konieczną większość, by ubiegać się o reelekcję jako przedstawiciel tego ugrupowania.

Liczbę delegatów niezbędną do ubiegania się o drugą kadencję z ramienia Republikanów Trump przekroczył po wtorkowych prawyborach na Florydzie i w Illinois. Z uwagi na pozycję urzędującego prezydenta w ugrupowaniu jego partyjną nominację od dawna uznaje się za formalność.



Konwencja partyjna Partii Republikańskiej zaplanowana jest na koniec sierpnia w Charlotte, w Karolinie Północnej. To wtedy Trump oficjalnie stanie się kandydatem tego ugrupowania.



Prezydent USA jest niekwestionowanym liderem Republikanów, a w trakcie kampanii nie miał praktycznie konkurentów. W dotychczasowych prawyborach tego ugrupowania uzyskał wszystkich możliwych delegatów oprócz jednego. Ten w Iowa przypadł byłemu gubernatorowi Massachusetts Billowi Weldowi.



W 2016 r. Trump uzyskał konieczną liczbę delegatów dopiero w maju po prawyborach w Dakocie Północnej. W tym roku u Republikanów niektóre stany zrezygnowały z prawyborów, przekazując bez nich wszystkich swoich delegatów urzędującemu prezydentowi.

Trwa rywalizacja o partyjną nominację u Demokratów – faworytem jest w niej Joe Biden, były wiceprezydent USA u boku Baracka Obamy. W większości ostatnich ogólnokrajowych sondażach ma on przewagę w wyborczym starciu z Trumpem.Z uwagi na koronawirusa Trump nie prowadzi obecnie wieców wyborczych. Covid-19 już mocno zmienił, a może całkowicie zrewolucjonizować scenę polityczną w USA – oceniają media w USA. Sam prezydent przyznaje, że gospodarka jest na skraju recesji.Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada.