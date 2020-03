Kupił używany komputer, a w nim... tajne dokumenty Bundeswehry

Pracownik zespołu naukowców zajmujących się bezpieczeństwem Niemiec zamówił na eBayu „kolekcjonerski”, pancerny laptop z 2000 roku. Okazało się, że sprzęt należał wcześniej do pracownika Bundeswehry i były na nim tajne informacje wojskowe.

Nowy właściciel po włączeniu laptopa musiał się zalogować, ale łatwo pokonał zabezpieczenia. Wystarczyło wpisać login „Gość” i hasło „gość”. Gdy to zrobił, znalazł sporo tajnych dokumentów niemieckiej armii.



Wśród nich była nawet instrukcja, jak pokonać „LeFlaSys Ozelot”, mobilny system rakietowy do obrony powietrznej, który został po raz pierwszy wdrożony 19 lat temu i nadal jest używany. Stacja radiowa i telewizyjna Deutsche Welle poinformowała, że komputer zawiera szczegółowe informacje, jak obsługiwać system i jak go zniszczyć, by zapobiec przejęciu go przez siły wroga.



Największy niemiecki tygodnik „Der Spiegel” wskazał, że to nie pierwszy raz, gdy tajne rządowe dokumenty trafiają w niepowołane ręce za sprawą sprzętu wystawionego na aukcji internetowej. W lipcu zeszłego roku bawarski leśniczy kupił laptop, który zawierał instrukcje obsługi mobilnej wyrzutni rakiet balistycznych „Mars”.



Komputer wystawiła na sprzedaż firma recyklingowa z Bingen. Został sprzedany za 90 euro.

