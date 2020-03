Chiny przekażą Polsce środki ochronne. „Zdecydowano okazać solidarność”

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozmawiał telefonicznie z ambasadorem ChRL w Warszawie Liu Guangyuanem. Przekazał w imieniu rządu RP podziękowania za deklarację przekazania przez władze w Pekinie pomocy w walce z koronawirusem dla polskich placówek medycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Jak podało MSZ, dzięki aktywności polskiej dyplomacji, która od szeregu dni we współpracy z Ministerstwem Zdrowia prowadzi rozmowy ze stroną chińską, do Polski trafi w najbliższym czasie kilkadziesiąt tysięcy sztuk środków ochronnych.



Władze Chińskiej Republiki Ludowej przekażą stronie polskiej nieodpłatnie 10 tys. testów wykrywających COVID-19, 20 tys. maseczek N-95, zgodnych ze specyfikacją i standardami UE, 5 tys. kombinezonów ochronnych, 5 tys. gogli medycznych, 10 tys. jednorazowych rękawiczek medycznych i 10 tys. okryć na buty.



„Ambasador Guangyuan wyraził wdzięczność Polsce za wsparcie udzielone w najtrudniejszym okresie początku epidemii zakażeń COVID-19, podkreślając, że miało ono zarówno wymiar polityczny (list Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Przewodniczącego Xi Jinpinga), jak również praktyczny. Mimo że w Chinach nie zakończono walki z koronawirusem, zdecydowano okazać solidarność z Polską i wspomóc nasz kraj dostawą testów na wykrywanie obecności COVID-19 oraz środków zabezpieczenia medycznego” – przekazało MSZ.

W rozmowie z amb. ���� Liu Guangyuanem min. #Czaputowicz podziękował za deklarację przekazania pomocy w walce z #koronawirus. Do Polski trafi kilkadziesiąt tysięcy sztuk środków ochronnych i 10 tys. certyfikowanych testów wykrywających COVID-19.



����������



➡️https://t.co/eFdtX2KlyS pic.twitter.com/QJfJRXL843 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ���� (@MSZ_RP) March 17, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Podczas rozmowy z ambasadorem minister Czaputowicz wskazał na potrzebę kontynuowania dalszej współpracy ze stroną chińską, w tym do dalszej wymiany doświadczeń dotyczących walki z pandemią.Szef polskiej dyplomacji przywołał w tym kontekście wideokonferencję zorganizowaną przez Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, w trakcie której eksperci z Chin i z państw Europy Środkowej, w tym z Polski, dzielili się swoją wiedzą na temat walki z COVID-19.