Maski, termometry, lekarstwa – tego nie wywieziesz za granicę

Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny zmieniło w ostatnim czasie wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które nie mogą być wywożone za granicę.

Na liście jest obecnie 1587 pozycji między innymi elektroniczne termometry, rękawice zabiegowe i chirurgiczne, odzież operacyjna, medyczne ochraniacze na obuwie, maski do podawania tlenu, maski chirurgiczne, a także fartuchy chirurgiczne.



Resort umieścił na liście także emulsję myjącą Sensiva, roztwór do dezynfekcji Betadine oraz roztwory na skórę Maxiseptic i Octenisept.



Zakaz wywozu obejmuje również leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Są to między innymi Polopiryna Complex, Gripex, Tabcin Trend, Saridon, Theraflu ComplexGRIP, Coldrex MaxGrip, Febrisan, Fervex, Panadol Extra, Ibuprom, Nurofen czy Apap Noc.



Leki, wyroby i środki żywieniowe z tak zwanej listy antywywozowej nie mogą być wywożone za granicę. Lista jest jednym z narzędzi, które ma ograniczać niekontrolowany wywóz leków z Polski.

#wieszwiecej Polub nas