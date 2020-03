Dziennikarz ZDF chwali Niemcy za zamykanie granic, a gani Polskę za to samo

Podwójne standardy w niemieckiej telewizji publicznej. Prezenter ZDF Claus Kleber najpierw skrytykował Polskę za zamknięcie granic z powodu koronawirusa, a później pochwalił rząd swojego kraju za takie samo posunięcie.

Unia Europejska zamyka zewnętrzne granice przed koronawirusem Unia Europejska zamyka swoje zewnętrzne granice w związku z koronawirusem. Zdecydowali o tym przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji,... zobacz więcej

Gdy polski rząd podjął decyzję o zamknięciu granic, przeciwnikiem takiego rozwiązania był między innymi prezydent Francji Emmanuel Macron. Co ciekawe, potem sam zdecydował się na ten krok.



Także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekonywała, że kraje Unii przywracające kontrole graniczne zagrażają łańcuchom dostaw i zwiększają ryzyko niedoboru towarów w całej Wspólnocie. Tymczasem we wtorek Bruksela zdecydowała o zamknięciu zewnętrznych granic.



Przywrócenie kontroli na polskich granicach skrytykował także niemiecki dziennikarz Claus Kleber. – Polska zamyka granicę z Niemcami. Ta granica była otwarta po zjednoczeniu, ale teraz prawdopodobnie nie ma poczucia historycznych uczuć – mówił 14 marca w programie „Heute Journal”.



Zaledwie dzień później, po analogicznej decyzji władz w Berlinie, zmienił stanowisko. – Niemcy nie zamykają swoich granic przed wirusami jako takimi, ale robią to z powodu koronawirusa, ze względu na jego niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia, gospodarki i polityki – argumentował dziennikarz ZDF.

