Koronawirus priorytetem. Szpitale ograniczą operacje

Brytyjska publiczna służba zdrowia NHS ogłosiła plan odwołania na okres trzech miesięcy wszystkich rutynowych operacji i wysłania do domu jak największej liczby pacjentów. Celem jest zwolnienie personelu i łóżek potrzebnych do walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Simon Stevens, szef NHS w Anglii, powiedział, że wszystkie operacje, które nie są pilne, zostaną odwołane od 15 kwietnia. Dzięki temu zwolniona zostanie około jedna trzecia ze 100 tys. łóżek szpitalnych w Anglii. Brytyjskie władze medyczne spodziewają się bowiem, że szczyt zachorowań na Covid-19 zacznie się w kraju za trzy-cztery tygodnie.



Celem ograniczenia operacji jest powstrzymanie przeciążenia systemu opieki zdrowotnej w tym okresie, a zarazem ograniczenie narażenia na wirusa osób zdrowych.



– W ramach naszej gotowości do prawdopodobnego napływu większej liczby pacjentów z koronawirusem, będziemy podejmować wspólne działania. Przede wszystkim zawieszamy operacje, która nie są pilne – zakładamy, że zostaną one wszędzie zawieszone najpóźniej do 15 kwietnia na co najmniej trzy miesiące, z możliwością wcześniejszego podjęcia takich działań przez poszczególne szpitale, jeśli będą tego potrzebowały – powiedział Stevens parlamentarnej komisji zdrowia.

źródło: pap

Zapewnił jednak, że zabiegi onkologiczne nadal będą wykonywane.Brytyjski rząd w ramach walki z pandemią koronawirusa w poniedziałek wieczorem zalecił powstrzymanie się od wszelkich kontaktów, które nie są niezbędne oraz ograniczanie przemieszczania się, a we wtorek – zalecił powstrzymanie się na co najmniej 30 dni od wszystkich podróży zagranicznych, o ile nie są niezbędne.