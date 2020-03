Korki na granicach: będzie więcej przejść

– Podczas spotkania prezydium rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zapadła decyzja, że w najbliższym czasie będą otwarte kolejne przejścia graniczne, by udrożnić ruch – poinformował Piotr Müller. Rzecznik rządu podkreślił, że zamknięcie granic było podyktowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Polakom w obliczu epidemii.

W związku z epidemią COVID-19 od północy z soboty na niedzielę wprowadzono kontrolę na granicach RP będących wewnętrznymi granicami Unii Europejskiej (z Czechami, Litwą, Niemcami i Słowacją). W związku z tą sytuacją przy wielu przejściach granicznych utworzyły się wielokilometrowe korki. W niektórych miejscach podróżni muszą czekać nawet do 15 godzin, by wjechać do Polski.



W województwie podlaskim, żeby rozładować kolejki na przejściu granicznym z Litwą w Budzisku (na głównej szosie z Suwałk do Kowna), uruchomione zostały odprawy na przejściu granicznym w Ogrodnikach w powiecie sejneńskim.



Müller pytany w Polsat News, czy rząd szykuje odpowiedź na problem wydłużających się korków na granicach, poinformował, że m.in. temu tematowi było poświęcone spotkanie prezydium rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.



– Analizowaliśmy tę kwestię i zapadły decyzje, że w najbliższym czasie będą otwarte kolejne przejścia graniczne, tak, aby udrożnić ten ruch na naszych granicach – powiedział rzecznik rządu.



– Bardzo drobiazgowo sprawdzamy osoby, które przyjeżdżają na granicę, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo Polakom, w związku z tym te kolejne decyzje o otwarciu przejść granicznych mają udrożnić ten ruch – dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiąca granicę wewnętrzną, na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.- Wjechać do Polski mogą:- obywatele RP,- cudzoziemcy, którzy są małżonkami, dziećmi obywateli RP albo są pod stałą opieką obywateli RP,- cudzoziemcy mający Kartę Polaka,- dyplomaci i ich rodziny,- cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu lub prawo do pracy w Polsce- inne osoby po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej.

Wracający do kraju obywatele Polski, którzy teraz są poza Polską, po przekroczeniu granicy są rejestrowani, badani i kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.



Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i mają na to potwierdzenie, a także kierowcy transportu kołowego. Te osoby nie są kierowane na kwarantannę.



Od weekendu w Polsce w związku z koronawirusem obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Odwołane zostały imprezy masowe; zawieszone zajęcia na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca. Nieczynne są m.in. muzea, teatry i biblioteki. Zamknięto siłownie, baseny i kluby fitness.