Podlasie uległo koronawirusowi. Kilkanaście nowych przypadków w całej Polsce

O 17 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci pochodzą z sześciu województw. Wśród nich także region, który dotąd jako jedyny na mapie kraju opierał się koronawirusowi – województwo podlaskie. Odnotowano tam jedno zakażenie SARS-CoV-2. Jednocześnie resort poinformował, że w środę kończy hospitalizację pierwszy pacjent.

Potwierdzone przypadki dotyczą m.in. ośmiu osób z woj. łódzkiego i pięciu z woj. dolnośląskiego. Po jednym zakażonym pochodzi z województw: opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i wspomnianego podlaskiego.



Tym samym łączna liczba zakażeń koronawirusem wzrosła do 238. Dotąd zmarło pięć osób. O ostatniej ofierze śmiertelnej resort zdrowia poinformwał we wtorek rano. To 57-letni mężczyzna, który miał choroby współistniejące.



Jak podało ministerstwo – o czym informował także szpital w Zielonej Górze – w środę hospitalizację kończy „pacjent zero”, u którego wynik ostatnich testów wyszedł negatywny. W szpitalu spędził ponad dwa tygodnie.

(fot. portal tvp.info)