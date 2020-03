„Realizujemy społeczną odpowiedzialność biznesu”. Orlen wciąż produkuje odkażacz

– W marcu wyprodukujemy 2,5 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk, w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów – zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podczas wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu Obajtek podkreślił, że motywacją do wdrożenia produkcji płynu wirusobójczego – co wymagało sporego wysiłku w krótkim czasie – była odpowiedzialność za Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



– Panie prezydencie, jesteśmy firmą, która realizuje społeczną odpowiedzialność biznesu, jesteśmy narodową firmą i naszym obowiązkiem jest również dbać o Polaków. Nie szczędziliśmy w tym celu wysiłków. Przemodelowanie tej produkcji trwało 10 dni i to była tytaniczna praca nie tylko pracowników firmy Orlen Oil, ale i pracowników serwisu – mówił Obajtek oprowadzając prezydenta Andrzeja Dudę po zakładzie PKN Orlen w Jedliczu, gdzie produkowany jest płyn wirusobójczy.

W marcu wyprodukujemy 2,5 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk, w kwietniu będzie to 4,5 mln litrów. Robimy wszystko, żeby zabezpieczyć potrzeby placówek medycznych, instytucji publicznych i gospodarstw domowych. Nie byłoby to możliwe bez współdziałania z @prezydentpl i @PremierRP pic.twitter.com/3yepuFbLey — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 17, 2020

Szef Polskiego Koncernu Naftowego zapewnił, że jego przedsiębiorstwo postara się jak najszybciej zaspokoić popyt na polskim rynku. Do końca marca Orlen dostarczy 2,5 mln l, a w kwietniu 4,5 mln l płynu.

Już od środy płyn będzie konfekcjonowany również w litrowych opakowaniach po 15 zł. Cena pięciolitrowego opakowania w najbliższym czasie spadnie do ok. 60 zł. Obecnie jest to ok. 90 zł. Na stacji PKN Orlen jedna osoba będzie mogła kupić jedno opakowanie płynu. – Innych mechanizmów ograniczających sprzedaż płynu nie będzie – zapowiedział szef narodowego koncernu.



Obajtek podkreślił, że uzyskanie relatywnie niskich cen niektórych komponentów – tych importowanych – było możliwe dzięki wsparciu władz.



– Europa ma z tym problem, więc to nasze działania, które były ze strony rządu, z mojej strony, ze strony pana premiera Sasina, te działania były zdecydowane i szybkie – mówił szef Orlenu wskazując, że gdyby firma chciała teraz kontraktować składniki potrzebne do produkcji płynu, byłyby one znacznie droższe.



Jak poinformował prezes PKN, część alkoholu, z którego produkuje się płyn, koncern uzyska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W marcu będzie to ok. 400 tys. litrów, w kwietniu 2 mln litrów. Odpowiadając na pytanie, czy w związku z uruchomieniem produkcji płynu wirusobójczego na liniach, które produkowały do tej pory płyn do spryskiwaczy, Orlen będzie stratny, Obajtek odpowiedział, że „na tym wirusie stratna będzie cała gospodarka”.

#wieszwiecej Polub nas