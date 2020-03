Brutalny atak siekierą i nożem. Dwie osoby trafiły do szpitala

Dwóch mężczyzn zostało brutalnie zaatakowanych przy użyciu noża i siekiery. Oboje trafili do szpitala. Do napaści doszło we wtorek w Kaliszu. 47-letni sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale krótko po tym został zatrzymany przez policję – podają lokalne media.

Zaraz po ataku z bronią została wezwana policja, szybko ujęła napastnika, który po ataku uciekł. Na miejsce zdarzenia przyjechał też zespół dochodzeniowo-śledczy w celu zabezpieczenia śladów. Sprawą zajmie się prokurator.



47-latek zostanie zbadany, czy w momencie napaści znajdował się pod wpływem alkoholu.

#wieszwiecej Polub nas