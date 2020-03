Negatywny wynik testów „pacjenta zero”. Może opuścić szpital

Pierwszy zakażony koronawirusem Polak w środę opuści oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. Placówka poinformowała, że najnowsze badania 66-letniego „pacjenta zero” dały wynik negatywny. „Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy” – czytamy w krótkim komunikacie szpitala. Mężczyzna przebywa tam od 2 marca.

W ostatnich dniach regularnie pojawiały się informacje, że stan mężczyzny jest dobry i wkrótce może zostać wypisany. Ostatecznie pozwoliły na to wyniki badań 66-latka.



– To oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu jutrzejszym wypisać do domu – poinformował szef oddziału zakaźnego szpitala w Zielonej Górze Jacek Smykał, cytowany w facebookowym wpisie.



„Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy” – podsumowują z optymizmem przedstawiciele placówki.





źródło: Facebook, PAP

W zielonogórskim szpitalu „pacjent zero” spędził ponad dwa tygodnie. Trafił tam 2 marca po przyjeździe z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Do Polski wrócił autobusem.Informację o pierwszej osobie zakażonej wirusem SARS-CoV-2 w Polsce przekazał minister zdrowia Łukasz Szumowski 4 marca.Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. W Polsce potwierdzono dotąd 221 przypadków zakażenia patogenem, pięć osób zmarło.