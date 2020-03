Włochy: Zmarło już ponad 2,5 tys. zakażonych koronawirusem

345 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech – poinformowała Obrona Cywilna. Łączna liczba zmarłych w tym kraju wzrosła do 2503. Zakażonych jest obecnie 26 tys. ludzi; to wzrost o prawie 3 tys. od poniedziałku.

Na codziennej konferencji prasowej w Rzymie szef OC i rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli powiedział, że wyzdrowiało już 2941 chorych.





Liczba najciężej chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii przekroczyła 2 tys.



Dane z Lombardii, regionu najbardziej dotkniętego epidemią, przedstawił wcześniej przedstawiciel tamtejszych władz Giulio Gallera. W ciągu doby zmarło tam 220 osób, a łączna liczba zgonów w regionie wzrosła do 1640. Potwierdzono dotychczas ponad 16 tys. przypadków zakażeń; prawie o 2 tys. więcej niż dzień wcześniej.



879 osób przebywa w szpitalach w Lombardii na oddziałach intensywnej terapii.

źródło: pap

W Bergamo, gdzie zakażonych jest najwięcej, powstanie szpital polowy – ogłosił komisarz Borrelli wkrótce potem, gdy napłynęła informacja o tym, że skończyły się tam wolne łóżka na oddziale reanimacji.W Bergamo zmarł pierwszy lekarz rodzinny – podały media.