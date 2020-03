Tańsze raty kredytów, oprocentowanie w dół. Stopy procentowe najniższe w historii

Spadnie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rada Polityki Pieniężnej w trybie nadzwyczajnym obniżyła stopy procentowe. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego została obniżona o 0,5 pkt. proc. do poziomu 1 proc. – wynika z komunikatu Narodowego Banku Polskiego. To najniższy pozom stóp procentowych w historii. W uzasadnieniu wskazano m.in. na rozprzestrzenianie się koronawirusa i konieczność podjęcia działań hamujących wpływ epidemii na gospodarkę.

Rada Polityki Pieniężnej poinformowała, że podjęła również decyzje, które mają ograniczyć wpływ zaburzeń gospodarczych na zdolność banków do udzielania kredytów. W tym celu Rada zdecydowała m.in. o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej banków z 3,5 do 0,5 proc.



W komunikacie napisano, że na początku tego roku w gospodarce światowej utrzymywał się relatywnie niski, choć stabilny wzrost gospodarczy. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa perspektywy globalnej koniunktury wyraźnie się pogorszyły.



Wprowadzane przez wiele państw działania zapobiegające dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa przyczyniają się do osłabienia bieżącej aktywności w wielu gospodarkach. Zaznaczono, że w tej sytuacji w wielu krajach zapowiedziano – oprócz działań bezpośrednio skierowanych na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii – podjęcie działań z zakresu polityki fiskalnej ograniczających straty gospodarcze związane z koronawirusem i czasowymi przestojami w działalności firm.

Podkreślono również, że na obniżenie stóp procentowych zdecydowało się wiele innych banków centralnych – także Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych czy Europejski Bank Centralny.

NBP będzie teraz oferował także kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie nowych kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym przez banki.



W ocenie Rady, wszystkie powyższe działania będą ograniczać negatywne konsekwencje gospodarcze pandemii, a w dalszej perspektywie będą „sprzyjać ożywieniu krajowej aktywności gospodarczej oraz umożliwią kształtowanie się inflacji na poziomie celu inflacyjnego NBP w średnim okresie” – podsumowano.



RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 r., obniżając je o 0,5 pkt. proc. Wcześniej Rada obniżyła stopy procentowe w październiku 2014 r. Ostatnia podwyżka głównej stopy procentowej – referencyjnej, nastąpiła w maju 2012 r., kiedy wzrosła z 4,50 do 4,75 proc. Od tamtej pory, do obecnej zmiany, RPP obniżała tę stopę 10 razy.