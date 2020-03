Koronawirus przerósł Brukselę. „Pierwszy raz UE jest poddana miażdżącej krytyce”

Spytaliśmy polityków, czy w kontekście kryzysu z koronawirusem Unia Europejska zdała egzamin. – Po raz pierwszy w historii UE poddana jest tak miażdżącej krytyce, także w środowiskach liberalno-lewicowych, uchodzących dotąd za euroentuzjastyczne. To ma miejsce np. we Włoszech, gdzie czołowa liberalna gazeta „La Repubblica”, odpowiednik „Gazety Wyborczej”, piórem wicenaczelnego poddała totalnej krytyce instytucje UE, ale także skrytykowała Niemcy i Francję – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Jakie błędy popełniła Bruksela? – Chodzi o bardzo późne reakcje na epidemię koronawirusa, ale także zablokowanie przez Paryż i Berlin pomocy medycznej dla Włoch. Obrońcy UE mówią, że zgodnie z Traktatem Lizbońskim to nie leży w kompetencji wspólnoty. Ci sami obrońcy mówili jednak, że Unia ma prawo wtrącać się w sprawy praworządności, chociaż wymiar sprawiedliwości, tak samo jak zdrowie, jest zastrzeżony do kompetencji krajów członkowskich. To hipokryzja i podwójne standardy. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytykowała Polskę, Czechy i Danię za zamykanie granic w obawie przed pandemią, ale po analogicznej decyzji rządów Niemiec i Francji pani przewodnicząca już się nie odezwała – odpowiedział Czarnecki.



– Polska ma otrzymać z Unii Europejskiej najwyższą kwotę na walkę z koronawirusem, czyli 32 mld zł. To ogromna kwota, którą możemy przeznaczyć na służbę zdrowia i na dotkniętą przez epidemię gospodarkę. Polska śladem Francji powinna wesprzeć dotkniętych skutkami pandemii przedsiębiorców i osoby na śmieciówkach. Ci ludzie sobie nie dadzą rady. 30 proc. osób w Polsce nie ma żadnych oszczędności. To wyzwanie dla całej klasy politycznej – bronił Brukseli poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

Dlaczego Unia Europejska tak zmienia stanowisko, chociażby w sprawie zamknięcia granic? Po tym pytaniu poseł KO szybko przeniósł się do... Azji. – Ja podaję przykład Tajwanu, który walkę z koronawirusem zaczął pod koniec grudnia. Pod koniec stycznia pozamykali granice. Kraj leży jakieś 300 km od Chin, a ma na dzisiaj blisko 60 zakażonych – stwierdził Joński.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że pieniądze, które otrzymamy z Brukseli na walkę z koronawirusem i tak zostały wcześniej Polsce przyznane.



– To jest tylko zgoda Komisji Europejskiej, zapewne też Rady Europejskiej i być może Parlamentu Europejskiego, na ponowne przekazanie dotychczas już przydzielonych pieniędzy krajom członkowskim. Tu nie ma nawet grosza nowego. To są pieniądze z Funduszu Spójności, wyjęte z kopert narodowych i przyznane po raz drugim krajom członkowskim na inne cele, niż pierwotnie zakładano – tłumaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.



– Unia Europejska nie zdała egzaminu z solidarności wobec krajów, które nagle znalazły się w potrzebie. Np. Włochy na początku być może zbagatelizowały zagrożenie, ale jak poprosiły o pomoc Komisję Europejską, to zaczęły się akcje blokowania dostaw środków medycznych, które Włochy sobie zamówiły gdzieś w krajach trzecich, a które miały przejechać przez Niemcy. Niemcy to zarekwirowali – dodał Kuźmiuk.



– My jesteśmy częścią UE, więc możemy rozpatrywać radzenie sobie z koronawirusem w kontekście poszczególnych państw. Jedne radzą sobie lepiej, inne trochę gorzej. Strategia przyjęta przez Polskę jest jak najbardziej słuszna. Francja najpierw nie odwołała wyborów samorządowych, a potem odwołała drugą turę. Wielka Brytania, która wciąż jest związana z Unią, zdecydowała, że najpierw musi zginąć ileś ludzi; teraz zmienia politykę. Zarządzanie chaosem to domena innych krajów – powiedziała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.

– Dla wszystkich koronawirus jest sytuacją nową. UE jest dużym organizmem i te decyzje zapadają stosunkowo powoli. To, że możemy skorzystać z miliardów euro wsparcia, pokazuje jednak, że UE może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale wsparcie Polsce okazuje. Polska będzie największym beneficjentem tej pomocy. Choć to pieniądze z Funduszu Spójności, to samo to, że możemy z nich skorzystać, pokazuje, że nie możemy Unii zarzucać bezczynności – mówił senator PSL Jan Filip Libicki.



– Polityka zdrowotna nie jest w obszarze, który państwa zgodziły się oddać UE. Każde państwo ma swoją dynamikę podejmowania decyzji. Najbliżsi sojusznicy PiS-u, czyli Wielka Brytania, przyjęli pogląd, że należy najpierw obywateli zarazić i zobaczą, co się będzie działo, żeby stworzyć taką odporność społeczeństwa. Każdy bierze odpowiedzialność za swój obszar. Tam, gdzie Unia Europejska mogła działać, były podejmowane działania – mówił poseł KO Mirosław Suchoń.



– Z powodów traktatowych Unia Europejska niewiele może w kontekście koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki w tym zakresie ma kompetencje, dlatego podjął szereg inicjatyw. Pandemia koronawirusa pokazuje, że w wielu dziedzinach państwa narodowe są lepszym rozwiązaniem niż decyzje podejmowane na forum UE, chociaż jestem osobiście zwolennikiem UE – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.