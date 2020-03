Co dalej z cenami paliw? Kolejna deklaracja prezesa PKN Orlen

Ceny paliw na stacjach Orlenu nadal będą spadać – zapewnił prezes Orlenu Daniel Obajtek. Podkreślił, że od początku roku benzyna staniała o 50 groszy, a ropa o 60 gr.

Szef płockiego koncernu, który odwiedził zakład Orlen Oil w Jedliczu, gdzie produkowany jest płyn wirusobójczy, podkreślił, że koncern podjął działania, by obniżać ceny paliw na własnych stacjach.



– Ta cena paliw z dnia na dzień jest obniżana – zapewnił. Dodał, że w ten sposób Orlen chce pomóc Polakom, by nie poruszali się komunikacją zbiorową, ale własnymi samochodami.



Obajtek mówił, że od początku roku cena benzyny na stacjach Orlenu zmalała o 50 gr, a oleju napędowego o 60 gr.



– I nadal te ceny będą szły do dołu, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za biznes, ale również za nasze społeczeństwo – zapewnił szef koncernu.

