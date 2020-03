Łomża nie chce przekształcać szpitala w zakaźny

Szpital Wojewódzki w Łomży na Podlasiu znalazł się wśród 19 placówek wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia do przekształcenia w szpitale zakaźne. Decyzja resortu – podyktowana wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego – miała zapewnić opiekę nad pacjentami zakażonymi koronawirusem. We wtorek Rada Miejska w Łomży jednogłośnie przyjęła stanowisko, w którym domaga się zmiany decyzji o przekształceniu. Województwo podlaskie jest jedynym, w którym dotąd nie odnotowano COVID-19.

Przyjęte przez miejskich radnych stanowisko jest skierowane do premiera, ministra zdrowia i wojewody podlaskiego. Radni Łomży chcą też spotkania z wojewodą Bohdanem Paszkowskim. Zapowiadają, że ich delegacja pojedzie w środę rozmawiać z wojewodą, z którym nie mogą się skontaktować.



Sprawa wzbudza od piątku kontrowersje i protesty w mieście. W poniedziałek protestowali mieszkańcy i personel szpitala. Mieszkańcy argumentują, że zostali pozbawieni opieki medycznej, bo w Łomży jest tylko jeden szpital. Personel szpitala uważa, że placówka nie jest przygotowana do przekształcenia pod względem technicznym, a także wyposażenia czy zabezpieczenia pracowników.



„Żądamy od premiera, ministra zdrowia, wojewody podlaskiego, natychmiastowych działań dotyczących wycofania się z podjętych decyzji o umiejscowieniu na terenie miasta Łomży szpitala zakaźnego obsługującego zarażonych koronawirusem w województwie podlaskim” – napisali radni.



W razie odmowy władz krajowych zagrozili podjęciem „wszelkich możliwych działań na drodze prawnej”.

Rada Miejska podkreśliła, że rozumie powagę sytuacji, deklaruje również współpracę w zwalczaniu koronawirusa, ale żąda zmiany decyzji przez wojewodę. W ocenie radnych przekształcenie oznacza „pozostawienie około 120 tys. mieszkańców” regionu bez specjalistycznej opieki szpitalnej.



„W szczególności oburza nas fakt, że takie rozstrzygnięcie zostało podjęte nie tylko bez konsultacji z lokalnymi władzami, ale również, iż o tym fakcie dowiedzieliśmy się z mediów (...). To na wojewodzie podlaskim spoczywa ciężar zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, wyposażenia placówek ochrony zdrowia oraz prawidłowy przepływ informacji między organami władzy publicznej a mieszkańcami” – napisano.



Powołując się na wojewódzki plan działania na wypadek epidemii na lata 2018-20, radni podają, że szpitalem, do którego w pierwszej kolejności w regionie powinni trafiać pacjenci z koronawirusem, są zakaźne oddziały Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Podniesiono również, że z informacji MPWiK w Łomży wynika, że szpital nie ma odpowiedniej infrastruktury do dezynfekcji ścieków zakaźnych, co może skutkować odcięciem szpitalowi możliwości odbierania ścieków.– Jesteśmy niezadowoleni z tego, co się wydarzyło. Tego, w jaki sposób z nami, samorządowcami, postąpiono. My się solidaryzujemy, wspieramy pracowników łomżyńskiego szpitala – powiedział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.Dodał, że „póki jest możliwość”, trzeba walczyć o zmianę decyzji, „błagać wojewodę”, żeby ją zmienił.

W opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu na portalach społecznościowych wojewoda Bohdan Paszkowski mówił o szpitalu w Łomży, że liczy na to, iż w poniedziałek lub wtorek do szpitala trafi potrzebny sprzęt ochrony osobistej dla pracowników.



Wojewoda wyraził nadzieję, że powołany w poniedziałek nowy dyrektor szpitala „wzmocni” zarządzanie placówką. Przypomniał, że oprócz szpitala w Łomży, w stanie podwyższonej gotowości jest w regionie siedem innych oddziałów zakaźnych.



– To nie będzie tak, że ten szpital będzie jedynym miejscem, gdzie walczymy z koronawirusem – mówił Paszkowski i dodał, że szpital w Łomży jest przygotowywany dla osób z koronawirusem, które będą wymagały – jak mówił – „innych specjalistycznych zabiegów”. Szpital ma też mieć dodatkowe finansowanie.





źródło: pap

Podlaskie jest jedynym regionem w Polsce, w którym nie potwierdzono dotychczas koronawirusa. Z danych urzędu wojewódzkiego wynika, że obecnie z podejrzeniem tego wirusa w szpitalach przebywają cztery osoby, 129 jest objętych kwarantanną, 422 są pod nadzorem epidemiologicznym, pobrano do badań 183 próbki.