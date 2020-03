Kolejny fake news „Gazety Wyborczej”. Kublik uderza w prezydenta i TVP

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” Agnieszka Kublik zaatakowała prezydenta Andrzeja Dudę i TVP, sugerując, że w czasie epidemii telewizja publiczna zajmuje się promowaniem głowy państwa. „To żenujące, że wciąż trzeba prostować te ordynarne fake newsy »Gazety Wyborczej«. Pani Kublik nie było na miejscu, opisuje więc pod swoją tezę. A ja widziałem też DWIE KAMERY TVN i jeszcze dwie Polsatu” – skomentował tekst dziennikarki Marcin Wikło z tygodnika „Sieci”, który był na miejscu.

W artykule „50 twarzy Andrzeja. Jak wygląda kampania nieprezydencka głowy państwa” dziennikarka „Gazety Wyborczej” Agnieszka Kublik w kpiącym tonie opisuje aktywność Andrzeja Dudy w sprawie epidemii koronawirusa.



Opisując wizytę prezydenta w Garwolinie 14 marca, Kublik eksponuje obecność dziennikarzy Telewizji Polskiej na miejscu. „Towarzyszą mu dwie telewizyjne kamery, obie z TVP Info”, „Duda w Garwolinie apeluje do Polaków: »Zostańcie w domach!«, co odnotowują kamery TVP Info” – pisze Kublik.



Do sprawy odniósł się dziennikarz tygodnika „Sieci” Marcin Wikło. „Pani Kublik nie było na miejscu, opisuje więc pod swoją tezę. A ja widziałem też DWIE KAMERY TVN i jeszcze dwie Polsatu” – napisał.



„To żenujące, że wciąż trzeba prostować te ordynarne fake newsy »Gazety Wyborczej«” – dodał dziennikarz.

To żenujące, że wciąż trzeba prostować te ordynarne #fakenews Gazety Wyborczej. Pani Kublik nie było na miejscu, opisuje więc pod swoją tezę. A ja widziałem też DWIE KAMERY TVN i jeszcze dwie Polsatu. Ale to by już nie było po linii, c’nie? Dziennikarstwo zza biurka, klasa :/ pic.twitter.com/xJ6kvQ4zUv — Marcin Wikło ���� (@marcin_wiklo) March 17, 2020

