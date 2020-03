Epidemia a kolej: przewoźnicy zawieszają dużą część kursów

Spółki kolejowe ogłaszają zawieszenie dużej części kursów pociągów, bez wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej. Związane z epidemią koronawirusa – chodzi zarówno o mniejszy popyt na przewozy, jak i niższą dostępność załóg – zmiany dotyczą zarówno komunikacji lokalnej, jak i dalekobieżnej.

Od wtorku zmniejszeniu uległa częstotliwość kursowania pociągów PKP Intercity na linii Warszawa Wsch. – Kraków Gł, Warszawa Wsch. – Wrocław Gł. – Warszawa Wsch. Warszawa Zach. – Gdynia Gł., Kraków Gł. – Gdynia Gł. – Kraków Gł, czy Gdynia Gł. – Gliwice.



W przypadku części innych pociągów skrócono ich relacje: pociąg na trasie Warszawa Wsch. – Jelenia Góra kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Wrocław Gł., Bielsko Biała – Gdynia kursuje w skróconej relacji Bielsko-Biała – Warszawa Wsch. Kołobrzeg – Kraków Gł. kursuje w skróconej relacji Kołobrzeg – Warszawa Zach., Gdynia – Rzeszów kursuje w skróconej relacji Warszawa Wsch. – Rzeszów. Pociąg Gliwice – Gdynia Gł. , który tylko we wtorek kursuje w skróconej relacji: Gliwice – Warszawa Wsch.



Koleje Mazowieckie, regionalny przewoźnik na Mazowszu, od środy 18 marca wprowadzi rozkład niedzielny, pozostawiając jedynie większość pociągów przyspieszonych jeżdżących w dni powszednie „tak by umożliwić podróż do pracy i powrót do domu” – wyjaśniają KM.



Przewoźnik już od wtorku zamknął też część kas biletowych zachęcając do zakupu biletów smartfonem lub przez internet. Do odwołania zostaje wprowadzone ograniczenie funkcjonowania Punktu Rzeczy Znalezionych: przedmioty znalezione trafią do punktu, jednak ich wydawanie zostaje czasowo zawieszone.

Dopiero od czwartku zmiany wprowadza POLREGIO w woj. opolskim, gdzie odwołanych zostanie 29 pociągów, w tym na trasach Jarocin-Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle - Opole, Kluczbork - Ostrów Wielkopolski, Nysa - Opole i Nysa - Kluczbork oraz Opole – Zawadzkie.

Aż 135 pociągów ten sam przewoźnik zawiesza w woj. zachodniopomorskim – to mniej więcej połowa pracy przewozowej w tym regionie. Między innymi nie pojedzie żaden pociąg na linii Sławno-Darłowo. Dużo mniejszy zakres mają cięcia kursów POLREGIO w Wielkopolsce, gdzie odwołano 11 pociągów na liniach Poznań – Szczecin, Kostrzyn – Szczecin i Piła – Wałcz.



POLREGIO Zwraca się z apelem, aby przed każdym planowanym rozpoczęciem podróży sprawdzić rozkład jazdy, np. na stronach internetowych portalpasazera.pl i polregio.pl. Należy także śledzić informacje na stacjach i słuchać komunikatów wygłaszanych przez megafony.



Od środy ograniczone zostaną kursy pociągów Kolei Małopolskich i POLREGIO na terenie woj. małopolskiego. Chodzi o wszystkie kursy lotniskowe, większość autobusów komunikacji zastępczej do Wieliczki (z wyjątkiem pierwszego i ostatniego w dobie). Co godzinę w popołudniowym szczycie pojadą pociągi do Sędziszowa i z powrotem, zaś na trasie do Tarnowa zostanie wycofane po jednej parze kursów w porannym i popołudniowym szczycie oraz ostatni pociąg w dobie Tarnów – Bochnia.



Na Podhalu zawieszone zostaną wszystkie połączenia krótkiej relacji Nowy Targ – Zakopane – Nowy Targ. Dłuższe kursy będą obsługiwane komunikacją zastępczą na odcinku od Chabówki do Zakopanego.

Całkowicie zawieszone zostaną połączenia z Krakowa i Nowego Sącza do Jasła oraz z Rzeszowa do Gorlic. Tylko po jednej parze w piątki i niedziele pojedzie między Oświęcimiem a Czechowicami-Dziedzicami. Jedna para pociągów z Katowic do Rzeszowa zostanie odwołana na odcinku Tarnów – Rzeszów. O jedną parę mniej pojedzie również pomiędzy Tarnowem a Bogumiłowicami i między Nowym Sączem a Piwniczną.



Spore ograniczenia wprowadza również Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która odwołała 9 z 13 par pociągów na linii Łódź Widzew – Zgierz, pięć par na linii Chojny – Fabryczna w obrębie miasta Łodzi, cztery pociągi z Tomaszowa do Łodzi lub Koluszek, pięć pociągów ze Skierniewic do Łodzi (i sześć w odwrotnej relacji), cztery ze Skierniewic (i trzy w relacji odwrotnej), wszystkie połączenia relacji Łódź Widzew – Głowno, a także osiem na linii Łódź – Kutno (w różnych relacjach między Łodzią, Zgierzem, Ozorkowem i Kutnem).



Od czwartku zmniejszona zostanie częstotliwość kursowania trójmiejskiej SKM (co 15 minut na głównym odcinku Gdańsk Śródmieście – Gdynia Chylonia, na odcinku do Wejherowa nadal pociągi kursują co 15 minut), zawieszone zostaną kursy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.