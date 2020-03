Znany koncern motoryzacyjny zamyka większość fabryk w Europie

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen zamyka „na dwa, trzy tygodnie” większość swoich fabryk w Europie w związku z pandemią koronawirusa. Na podobny krok zdecydował się francuski Renault w Hiszpanii oraz Airbus we Francji i Hiszpanii.

Jak poinformował prezes Volkswagena Herbert Diess, ze względu na „wyraźne pogorszenie” sprzedaży i „niepewność zaopatrzenia nastąpi nieuchronne przerwanie produkcji w większości zakładów naszej marki”.



Chodzi o fabryki w Hiszpanii, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech – tam produkcja zostanie wstrzymana „od bieżącego tygodnia”, a „większość innych zakładów niemieckich i europejskich przygotowuje się na zawieszenie produkcji na okres od dwóch do trzech tygodni” – przekazał Diess.



– Zdecydowano, że ogromna większość zakładów Volkswagena wstrzyma produkcję w ten piątek – sprecyzował przedstawiciel pracowników firmy.



– Kryzys w Europie wciąż przed nami, podczas gdy „sytuacja stabilizuje się w Chinach”, gdzie „wznowiono produkcję z kilkoma wyjątkami” – zauważył prezes Volkswagena, prezentując roczne wyniki firmy.

Volkswagen ostrzegł, że rok 2020 będzie „bardzo trudny” w obliczu pandemii koronawirusa. Firma odnotowała spadek sprzedaży w Chinach w lutym aż o 74 proc. w ciągu roku. – Wielkość i czas oddziaływania koronawirusa na Volkswagena jest nieokreślony, wiarygodne prognozy są obecnie prawie niemożliwe – powiedział dyrektor finansowy Frank Witter.

Z kolei Renault poinformował, że wstrzymuje produkcję w Hiszpanii w następstwie ogłoszenia w tym kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem.



„Grupa Renault zdecydowała się wstrzymać działalność przemysłową w Hiszpanii na czas trwania stanu wyjątkowego” – przekazała firma w komunikacie. Jak dodano, o decyzji tej dzień wcześniej zostały poinformowane związki zawodowe.



W poniedziałek hiszpański rząd ogłosił, że w zależności od rozwoju pandemii wydłuży stan zagrożenia epidemicznego, który obowiązuje w kraju od 15 marca; pierwotnie miał trwać przez 15 dni.



Również Airbus, europejskie konsorcjum zajmujące się produkcją samolotów i śmigłowców, ogłosiło, że na cztery dni zawiesza produkcję we Francji i w Hiszpanii. Jak tłumaczył, zawieszenie produkcji to czas na wprowadzenie „surowych środków” bezpieczeństwa i higieny w celu ochrony zdrowia pracowników zagrożonych koronawirusem. Dodano, że „w miarę możliwości zmaksymalizowano pracę w domu”.



Airbus zatrudnia 48 tys. osób we Francji, w tym w Tuluzie i Marignane, a także w regionie paryskim, Saint-Nazaire i Nantes. W Hiszpanii Airbus zatrudnia 2,7 tys. osób w Getafe, Toledo, Albacete i Sewilli.



Zaostrzone środki bezpieczeństwa realizowane są w ramach zakrojonych na szeroką skalę środków wprowadzonych przez rząd Hiszpanii, a następnie Francji w celu powstrzymania epidemii. We Francji np. przemieszczanie się z domu do pracy jest dozwolone, „gdy telepraca nie jest możliwa” – zwraca uwagę agencja AFP.



Hiszpania jest drugim po Włoszech najbardziej dotkniętym przez pandemię krajem w Europie – stwierdzono tu już ponad 11 tys. zakażeń Covid-19, w tym 491 zgonów.