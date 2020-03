Największe lotniska na Wyspach apelują do Borisa Johnsona o pomoc

Władze największych lotnisk w Wielkiej Brytanii, w tym Heathrow i Gatwick, wystąpiły do premiera Borisa Johnsona z prośbą. Apelują one o to, by wszelkie rządowe wsparcie dla przemysłu lotniczego obejmowało pomoc dla lotnisk, które ich zdaniem mogą być zmuszone do całkowitego zamknięcia.

Oczekuje się, że rząd ujawni we wtorek pakiet ratunkowy dla firm takich jak linie lotnicze i puby, którym grozi upadek z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.



Grupa szefów portów lotniczych napisała w liście do Johnsona, że brak lotów poważnie wpłynął na ich działalność i że może dojść do utraty miejsc pracy. Zwrócili się z prośbą o włączenie ich do jakiegokolwiek wsparcia dla sektora lotniczego i o spotkanie z ministrem transportu.



„Być może będziemy musieli zamknąć obiekty dla pasażerów i wstrzymać działalność. W związku z tym zwracamy się z prośbą o uczynienie z potrzeb brytyjskich portów lotniczych najwyższego priorytetu rządowego w tym momencie i wyraźne zobowiązanie się do wspierania przemysłu lotniczego” – napisano.

List został podpisany m.in. szefów lotnisk Heathrow, Gatwick i w Manchesterze, czyli trzech największych pod względem ruchu pasażerskiego lotnisk w Wielkiej Brytanii, a także stowarzyszenia operatorów portów lotniczych AOA.



W poniedziałek o pomoc do brytyjskiego rządu zaapelowały linie lotnicze easyJet i Virgin Atlantic. Poinformowały o odwołaniu 75-85 proc. lotów. W związku z odwoływaniem lotów i zamykaniem granic przez kolejne kraje również lotniska są niemal puste.



We wtorek szef brytyjskiego MSZ ogłosił, że obywatele Wielkiej Brytanii powinni powstrzymać się od wszystkich podróży zagranicznych przez co najmniej 30 dni, o ile nie są one absolutnie niezbędne. Takie działania mają zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.



W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 55 osób; liczba zakażeń przekracza 1,5 tys.