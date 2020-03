Szumowski: Wyniki testów na obecność koronawirusa u przedstawicieli rządu są negatywne

Przyrost zakażeń w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch będzie na pewno duży – powiedział podczas konferencji dot. zachorowań na koronawirusa minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że wszystkie osoby, które miały kontakt z ministrem Michałem Wosiem zostały sprawdzone przez sanepid. – Wyniki testów na obecność koronawirusa przedstawicieli Rady Ministrów oraz obsługi są negatywne – stwierdził Szumowski. w Polsce odnotowano dziś 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.

Jak mówił Szumowski, w Polsce odnotowano dziś 44 nowe przypadki zakażenia koronawirusem.



– Na pewno w najbliższych dniach będą jeszcze większe wzrosty. Tak wyglądają wszelkie oceny sytuacji. Wzrost będzie w najbliższych dniach duży – mówił Szumowski.



Szumowski odniósł się do sprawy ministra Michała Wosia, który jest zakażony koronawirusem. Jak powiedział, procedury w jego przypadku nie różnią się od tych, przeprowadzanych w innych tego typu przypadkach. Osoby (m.in. członkowie rządu), które miały kontakt z wiceministrem zostały poddane testom. Jak dotąd wszystkie wyniki, które spłynęły, są negatywne. Szumowski dodał, że ani on, ani premier Mateusz Morawiecki nie uczestniczyli w tej Radzie Ministrów.

źródło: TVP Info, PAP

– To jest obszar, gdzie jest znacznie większe ryzyko spotkania się z ludźmi. (…) Nie wszystko da się zrobić zdalnie czy przez telekonferencję. Część ludzi musi pracować non stop, byśmy mieli możliwość koordynacji działań w państwie (…) Chcemy by osoby w czasie zarazy, mówiąc literacko, były jak najszybciej znowu na posterunku. (…) Chcemy szybciej przywrócić do pracy pewne grupy zawodowe, gdyż są one potrzebne tu, na miejscu – stwierdził.– Minięcie kogoś na korytarzu to nie jest bezpośredni kontakt. Bezpośredni kontakt to dłuższe przebywanie w jednym pomieszczeniu – dodał.