Eksperci: Jeśli brytyjski rząd nie wprowadzi odpowiednich środków, może dojść do 250 tys. zgonów

Zespół z Imperial College, który doradzał brytyjskim ministrom prognozował, że jeśli rząd nie zdecyduje się na bardziej zdecydowane metody walki z pandemią, na Wyspach może dojść do 250 tys. zgonów. Jak przekonują eksperci, najskuteczniejsze środki powzięto w Chinach.

Wielka Brytania przyjęła odmienną strategię walki z koronawirusem niż reszta państw europejskich. Sprowadza się ona do spowalniania rozprzestrzeniania się choroby. Podczas gdy inne kraje odwołują imprezy masowe oraz zamykają lokale gastronomiczne i szkoły, Londyn jedynie nakazał unikania miejsc, w których występują duże skupiska ludzi.



Według scenariusza przedstawionego przez ekspertów z Imperial College łagodna strategia rządu może przynieść katastrofalne skutki. Specjaliści ostrzegają, że nawet przy planach dystansu społecznego brytyjska służba zdrowia może zostać przeciążona, co niesie ze sobą ryzyko tysięcy zgonów. Jak przekonują, obecnie najlepszą metodą walki w koronawirusem jest restrykcyjna strategia przyjęta przez Chiny.



Specjaliści podkreślają, że środki stosowane przez Państwo Środka powinny być utrzymywane potencjalnie przez 18 miesięcy lub dłużej – do czasu, aż pojawi się skuteczna szczepionka przeciwko patogenowi.

#wieszwiecej Polub nas