Dziennikarze na zimowisku w Hiszpanii. Organizator „nie ma podstaw” do podania nazwisk

Prawdopodobnie dziś kilkudziesięcioosobowa grupa dziennikarzy wróci z narciarskiego zimowiska w Sierra Nevada do Polski. Ogromne kontrowersje wzbudził fakt, iż udali się oni na urlop do Hiszpanii, gdzie rozprzestrzenia się pandemia koronawirusa. Organizator wyjazdu tłumaczy się, że w dniu wyjazdu, 9 marca, zagrożenia nie widział. Portal tvp.info zwrócił się z pytaniem o listę dziennikarzy, którzy przebywali na tym wydarzeniu.

Wydarzenie, które zorganizował w tym roku dziennikarz Jarosław Włodarczyk, odbywa się od kilku lat. Jego celem jest, jak twierdzi m.in. integracja pracowników mediów. Tym razem wyjazd przypadł w czasie pandemii koronawirusa. Celem wyjazdu była Hiszpania, gdzie zanotowano dotąd ponad 6 tys. przypadków zakażenia i prawie 200 zgonów z powodu zarazy.



W internecie rozgorzała dyskusja na ten temat. Politycy, dziennikarze i komentatorzy pytali się, dlaczego wyjazd nie został odwołany. Ogromne kontrowersje wzbudził również fakt finansowania tego wyjazdu przez jedną z firm tytoniowych oraz instytucję quasilichwiarską.



– Dlaczego mielibyśmy nie jechać? Tydzień temu nie było rekomendacji, by nie jechać. Stosujemy się do wszystkich zaleceń MSZ, GIS czy lokalnych władz – powiedział nam organizator Jarosław Włodarczyk. Dodał, że w Hiszpanii przebywa 50 dziennikarzy, którzy – jak zapewnia – po powrocie do Polski poddadzą się „wszelkim rygorom sanitarnym”. O jakich dziennikarzach mowa?



Portal tvp.info zwrócił się do organizatora z pytaniem, czy zostanie udostępniona lista dziennikarzy, którzy pojechali na wspomniane zimowisko – Włodarczyk jednak odmawia. – Nie mam jakichkolwiek podstaw, w tym prawnych, do udostępnienia takiej listy – twierdzi.

