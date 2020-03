Euro 2020 przełożone z powodu koronawirusa

Piłkarskie mistrzostwa Europy zostały przełożone na 2021 rok – wynika z nieoficjalnych informacji po wideokonferencji UEFA z 55 narodowymi federacjami, a także przedstawicielami lig, klubów i zawodników. Powodem zmiany terminu jest rozprzestrzeniający się koronawirus.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Informację o przesunięciu o rok mistrzostw Europy podały m.in. Norweska Federacja Piłkarska na Twitterze, a także światowe media.



Przesunięcie na lato przyszłego roku turnieju ma pozwolić na dokończenie w tym sezonie rozgrywek ligowych i pucharowych. Decyzja ma zostać wieczorem oficjalnie zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy UEFA.



Mecze Euro 2020 miały odbywać się od 12 czerwca do 12 lipca w 12 miastach z 12 krajów Europy: Rzymie, Monachium, Amsterdamie, Kopenhadze, Bilbao, Sankt Petersburgu, Bukareszcie, Budapeszcie, Baku, Glasgow, Dublinie i Londynie. Inaugurację zaplanowano w Rzymie, a decydującą fazę (półfinały i finał) - w Londynie.

🔴 KOMUNIKAT 🔴



UEFA podjęła kluczowe decyzje dotyczące europejskiego futbolu reprezentacyjnego, a także klubowego w nadchodących miesiącach.



Najważniejsza informacja: EURO 2020 ODBĘDZIE SIĘ W 2021 ROKU!



Szczegóły 👉 https://t.co/WstERm6znY pic.twitter.com/D7CjfzXDw1 — PZPN (@pzpn_pl) March 17, 2020

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Pandemia koronawirusa skomplikowała jednak plany Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Trudno było sobie bowiem wyobrazić organizację za niespełna trzy miesiące turnieju na tak dużym obszarze - to oznaczałoby chęć przemieszczania się tysięcy kibiców po całej Europie, a obecnie wiele krajów zamyka granice.Polscy piłkarze po ubiegłorocznym losowaniu w Bukareszcie trafili do grupy E – z Hiszpanią, Szwecją oraz drużyną ze ścieżki barażowej – Bośnią i Hercegowiną, Irlandią Północną, Słowacją lub Irlandią. Ostatni rywal miał być wyłoniony pod koniec marca, ale obecnie to niemożliwe.Dwa mecze Polaków miały odbyć się w Dublinie – 15 czerwca ze zwycięzcą barażu oraz 24 czerwca ze Szwecją, a jeden w Bilbao – 20 czerwca z Hiszpanią.