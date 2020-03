Udawał, że ma koronawirusa. Zadzwonił po karetkę

Ukrainiec, który wezwał karetkę pogotowia, twierdząc, że był za granicą i podejrzewa u siebie koronawirusa, a po przyjeździe do szpitala powiedział, że żartował, został ukarany grzywną – poinformowała miejscowa policja. To kolejna kara w ostatnim czasie za nieprawdziwe informacje o Covid-19.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Służby przekazały, że w poniedziałek ok. godz. 3 w nocy 41-mieszkaniec miasta Krzemieńczuk w środkowej części Ukrainy zadzwonił na pogotowie. Powiedział, że wrócił z zagranicy i podejrzewa zakażenie koronawirusem. Wysłano po niego karetkę. Dopiero po przyjeździe na oddział zakaźny miejscowego szpitala mężczyzna powiedział lekarzom, że żartował – i w sprawie wyjazdu, i złego samopoczucia.



Lekarze zawiadomili o sytuacji policję; ta sporządziła protokół w związku z bezpodstawnym wezwaniem służb ratunkowych, za co grozi kara grzywny.



To nie pierwsza kara w ostatnim czasie na Ukrainie związana z koronawirusem – przypomina „Ukraińska Prawda”. W niedzielę policja przekazała, że 38-letni mieszkaniec obwodu czerniowieckiego został ukarany za rozsiewanie w mediach społecznościowych fake newsa dotyczącego liczby chorych na Covid-19 na Ukrainie i liczby zgonów spowodowanych tą chorobą.

#wieszwiecej Polub nas

Jak zaznaczyła policja, takie działanie mogło wprowadzić obywateli w błąd i wywołać panikę.

Za rozpowszechnianie fake newsów o koronawirusie została też ukarana mieszkanka miasta Czerniowce. Według policji brała ona udział w proteście przed budynkiem, w którym przebywała małżonka pierwszego zakażonego koronawirusem na Ukrainie.



Uczestnicy akcji domagali się odizolowania żony chorego. Służby ustaliły, że 59-letnia kobieta w rozmowie z dziennikarzami podała nieprawdziwe informacje dotyczące choroby, co mogło doprowadzić do wywołania społecznego napięcia i zaburzenia społecznego ładu.



Na Ukrainie dotychczas potwierdzono siedem przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.